Su celular no está dañado, Netflix hizo una modificación que pueda impactar a los Smart TV

Durante los últimos días, todo ha cambiado para algunos usuarios que ven Netflix a través de su Smart TV. Varios internautas han reportado en redes sociales que una función clave ha desaparecido, la cual permitía compartir contenido del celular directamente a la pantalla del televisor.

La mayoría de los reportes se registró en noviembre a través de Reddit, donde los usuarios intercambiaban dudas y alertaban que Netflix ya no ofrecía soporte para el casting. Esta modificación afecta principalmente a quienes tienen planes sin publicidad.

La función que está desapareciendo de los celulares

Anteriormente, los suscriptores podían enviar el contenido desde el celular directamente a un Smart TV o a dispositivos como Chromecast; sin embargo, Netflix ha limitado esta opción, especialmente para quienes utilizan planes sin anuncios.

“Netflix ya no permite transmitir contenido desde un dispositivo móvil a la mayoría de las TV o dispositivos de streaming para TV. Deberás usar el control remoto de la TV o dispositivo de streaming para TV para navegar por Netflix”, indicó la empresa en un comunicado oficial.

La función de compartir pantalla desde el celular ya no está disponible para varios usuarios. | Foto: Getty Images

Este cambio afecta a quienes solían compartir la pantalla del celular, hacer descargas en otros aparatos o convertir televisores tradicionales en Smart TV.

La compañía aclaró que la restricción se aplica incluso a planes Estándar y Premium, por lo que cambiar de suscripción no permitirá recuperar la función.

“Si estás en una experiencia con anuncios, no podrás usar la TV para ver el contenido de Netflix que se está reproduciendo en tu dispositivo móvil (transmisión o duplicación de pantalla)”, confirmó Netflix.

Los dispositivos que todavía permiten la transmisión

De acuerdo con el equipo de Adslzone: “Los dispositivos Chromecast y televisores inteligentes más antiguos (con Google Cast) mantienen esta opción, pero es posible que no dure para siempre. En cambio, los dispositivos más modernos (Google TV Streamer, Chromecast con Google TV), que vienen con control remoto, ya no permiten la transmisión de Netflix desde un móvil”.

Algunos Chromecast y Smart TV antiguos aún permiten enviar contenido desde el móvil, aunque la función podría desaparecer. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty