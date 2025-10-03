Suscribirse

Threads anuncia importante novedad, ¿de qué se trata?

Meta anunció que pueden explorarse en torno a cien temas populares aunque se ampliarán próximamente.

Redacción Tecnología
3 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
Meta incorporó en Threads las comunidades, espacios públicos que reúnen a las personas sobre un tema de su interés, que ya pueden explorarse en torno a cien temas populares aunque se ampliarán próximamente.

La red social ha comenzado las pruebas de las comunidades, de las que ya ha creado más de cien en torno a los temas más populares sobre los que hablan los usuarios, que incluyen NBA, libros, KPop o televisión.

Estas comunidades se muestran como un hilo de conversación, y se basan en los ‘feeds’ personalizados y las etiquetas de temas, aunque requiere unirse para poder participar. Muestran, además, el emoji de ‘Me gusta’ está adaptado a la temática, es decir, se muestra como un balón de baloncesto en el tema de NBA o una pila de libros en el tema de Libros.

Contexto: Meta prepara cambio clave en Threads: así será la forma de registrarse

Las publicaciones que en ellos se comparten son públicas, y pueden aparecer en los ‘feeds’ de los usuarios, aunque acompañados de una etiqueta que indicará que se han compartido en una comunidad concreta, como explica en su blog oficial.

La compañía ha anunciado que está preparando nuevos temas para las comunidades, y que planea introducir insignias especiales para los colaboradores destacados. También están trabajando en una clasificación que permita ver primero las publicaciones más relevantes.

Contexto: Threads prueba función para ocultar ‘spoilers’ en las publicaciones; así se aplicará

Threads mejora sus herramientas para creadores

Recientemente, Threads introdujo nuevas métricas en el apartado de Threads Insights, para ayudar a los creadores a conocer mejor el rendimiento y el alcance que tienen sus publicaciones, identificar tendencias en su contenido y saber desde dónde acceden los usuarios a sus posts.

La red social de Meta ya implementó en agosto del pasado año herramientas para medir la audiencia, que muestran información específica sobre el contenido, incluyendo la cantidad de visualizaciones y de respuestas. Igualmente, en el mes de diciembre, empezó a probar nuevas opciones para mostrar datos específicos de cada publicación de forma individual.

Ahora, Threads ha introducido nuevas métricas mejoradas en Threads Insights con el objetivo de continuar ayudando a los creadores de contenido a conocer mejor el rendimiento y el alcance que tienen sus publicaciones, según reseñó en una publicación en la página web de Meta.

Concretamente, Meta anunció que los usuarios de la red social de microblogging podrán acceder a información más detallada en el panel de Estadísticas. Por ejemplo, detalló que, al tocar la sección ‘Interacciones’, se mostrarán los ‘Me gusta’, las respuestas, citas y reenvíos.

Con información de Europa Press

