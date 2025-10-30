Suscribirse

Tecnología

Threads implementa importantes novedades, ¿en qué consisten?

El cambio está dirigido a las conversaciones sobre sus publicaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:29 p. m.
Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.
Threads. | Foto: Getty Images

Los usuarios de la red social de microblogging Threads ya pueden gestionar las respuestas con nuevos filtros y una herramienta de aprobación para controlar el desarrollo de las conversaciones sobre sus publicaciones.

Threads ofrece la posibilidad de habilitar la aprobación de respuestas, de tal forma que el usuario puede revisar los comentarios que escriben otras personas para cada publicación y decidir si los hace visibles o no.

Este control sobre la conversación se refuerza con los nuevos filtros de respuesta, que permiten destacar aquellos que han escrito otras personas a las que sigue el usuario o que incluyen menciones, así como los comentarios más interesantes para la conversación.

“Estas herramientas amplían las funciones de respuesta existentes, como las respuestas solo para seguidores y los límites en las citas, para ofrecerte aún más formas de personalizar tu experiencia en Threads”, ha explicado Meta en su blog oficial.

Contexto: Meta prepara cambio clave en Threads: así será la forma de registrarse

Las publicaciones fantasma llegan a Threads

Aunque Threads ya cuenta con múltiples funcionalidades, recientemente Meta presentó una nueva característica denominada “publicaciones fantasma”, una opción que permite a los usuarios compartir contenidos que se archivan automáticamente, 24 horas después de su publicación. Con esta función, la compañía busca ofrecer un espacio donde las personas puedan expresarse “sin filtros” ni la presión de que sus publicaciones permanezcan visibles de manera permanente.

Estas publicaciones, visibles de forma pública durante 24 horas, desaparecen del feed al cumplirse ese periodo, y quedan archivadas de forma automática, según explicó Meta en un comunicado oficial.

Threads se ha popularizado con el paso de los meses.
Threads se ha popularizado con el paso de los meses. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, las respuestas a las publicaciones fantasma se envían de manera privada a la bandeja de entrada del usuario que las haya creado. De esta manera, solo el autor puede ver quién reaccionó o respondió, lo que refuerza la sensación de privacidad y control sobre la conversación.

Para crear una publicación fantasma, el usuario únicamente debe redactar el texto que desea compartir y activar el ícono con forma de bocadillo de texto fantasma ubicado junto al botón de publicación. Según Meta, esta herramienta busca que los usuarios se sientan seguros para probar cosas nuevas y compartir ideas espontáneas.

Contexto: Threads prueba función para ocultar ‘spoilers’ en las publicaciones; así se aplicará

Con esta actualización, Threads continúa ampliando sus posibilidades y ofreciendo nuevas experiencias de comunicación, entre ellas las recientes opciones para ocultar texto en publicaciones que contienen spoilers. La función de publicaciones fantasma está disponible para todos los usuarios a nivel global.

Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asobares se pronunció sobre caso de joven caleña que lucha por su vida tras participar en un reto de licores

2. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

3. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

4. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

5. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ThreadsRedes socialesAplicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.