X sufre caída a nivel mundial en su servicio; usuarios reportan fallas para navegar en la red social

A lo largo de la jornada, las quejas se concentraron principalmente en problemas para cargar publicaciones, dificultades con las notificaciones y la imposibilidad de iniciar sesión en algunas cuentas. Según el portal, la falla se registró entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., afectando tanto la carga de contenidos como la conexión con los servidores y la aplicación.

Hasta el momento, la plataforma X no ha emitido un comunicado oficial respecto a las causas de la interrupción. No obstante, los usuarios continúan compartiendo sus experiencias a través de otros medios. Si bien no se han determinado las razones exactas de esta caída, los expertos en tecnología sugieren que podrían ser consecuencia del alto volumen de tráfico que genera, al igual que pasa con otras redes sociales. Como es habitual, tales fallos provocan malestar entre los usuarios que dependen de estos servicios para su comunicación diaria.