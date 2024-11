Si algo ha caracterizado al sector de la salud es que se ha quedado atrás en los avances tecnológicos que ha tenido el mundo y por más desarrollos existentes y aptos para la industria, la adopción de estos era casi nula. Hasta que llegó el coronavirus.

Lea también:

que permitieran a aquellos pacientes con condiciones crónicas, o no, poder tener acceso a un médico en medio del confinamiento. En menos de cinco meses pasaron de las consultas físicas a vía aplicaciones, chatbots y videollamadas. Y esto tuvo un efecto positivo: el sector vivió los beneficios de la tecnología. La pandemia ha acelerado digitalización de trámites en Colombia Desde visitas de atención primaria hasta de emergencia, la atención médica virtual puede ayudar a mejorar la experiencia del paciente, reducir los costos para los hospitales y los pacientes, así como reducir las estadías hospitalarias innecesarias. Y esas ventajas se notaron en plena pandemia. En Colombia, por ejemplo, según el, durante el confinamiento más de 30 millones de colombianos tuvieron servicios de teleconsulta, y el país multiplicó hasta en 20 su capacidad en telesalud y teleorientación en los últimos seis meses. En casos específicos también se evidencia.prestando más de 35 servicios en esta modalidad y realizando más de 14.000 teleconsultas, cifra que representa 70% del nivel de atención usual en algunos de los servicios de la institución. Keralty también es un caso a destacar. Según señaló Santiago Thovar, vicepresidente global de tecnología, implementar herramientas tecnológicas en su operación les permitió no solo mantener seguro a su equipo médico, sino también consolidar las consultas virtuales, pasando de 1.000 por mes a más de 3 millones; poner en marcha mecanismos no presenciales de seguimiento y control de los pacientes, y brindar una alternativa 100% digital para que sus afiliados pudieran realizar diferentes trámites. “Una muestra de esto es que actualmente tanto EPS Sanitas como Colsanitas prestan atención no presencial en todo el país, mientras que antes de la pandemia solo estaba habilitada en 9 departamentos”, afirmó. Pero los cambios no quedaron allí. En plena pandemia nacieron una serie de herramientas que complementaron estos servicios de atención médica, muchos enfocados en la atención, prevención y detección de la covid-19. Hubo un boom de las farmacias en línea, marketplaces destinados al abastecimiento inteligente de insumos hospitalarios, lectura de imágenes diagnósticas con inteligencia artificial, entre otros.