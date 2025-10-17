Suscribirse

Turismo

Estos son los seis destinos internacionales que tuvieron mayor incremento en viajeros colombianos en lo corrido de 2025

Entre enero y septiembre, 4.195.499 personas viajaron fueron del país y Estados Unidos continuó siendo el destino preferido.

Redacción Turismo
17 de octubre de 2025, 5:12 p. m.
Entre enero y septiembre, 4.195.499 personas viajaron fueron del país y Estados Unidos continuó siendo el destino preferido. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Un incremento del 2,2% en el número de colombianos que viajan al exterior se registró entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo.

En ese periodo, 4.195.499 personas viajaron fueron del país y Estados Unidos continuó siendo el principal destino, con 1.259.246 de viajeros y una participación del 29% del total de países. Sin embargo, registró una baja del 2,6%, al compararse con los mismos meses del año pasado.

A este país norteaméricano le siguen:

-España, con 604.804 viajeros.

-Panamá, con 444.516.

-México, con 325.226.

-República Dominicana, con 268.024.

-Ecuador, con 159.134.

Los destinos con mayor crecimiento

Durante ese periodo, los destinos que tuvieron los más altos crecimientos fueron:

-Brasil, con 49% de incremento, en comparación con los primeros nueve meses de 2024.

-El Salvador, con 43%

-Francia, con 41 %

-Turquía, con 31%

-Cuba, con 26%

-Perú, con un 24%.

Pasaporte colombiano
Pasaporte colombiano | Foto: Getty Images

Destacan crecimiento de Colombia en el tráfico aéreo

Por otra parte, Colombia se ha consolidado durante 2025 como el tercer mercado aéreo más importante de Latinoamérica, con más de 5 millones de pasajeros, solo detrás de Brasil (12,1 millones) y México (9,5 millones.

De acuerdo con Anato, en agosto, el ranking latinoamericano por ciudades lo encabezó São Paulo, con 2,4 millones de pasajeros; seguido de Bogotá, con 2,3 millones; Ciudad de México, con 2,3 millones; Lima, con 1,5 millones; finalmente Cancún, con 1,3 millones.

Anato destacó que entre enero y agosto de 2025 se movilizaron 37.7 millones de pasajeros, lo que significó un 2 % más que en el mismo periodo de 2024. De ese total: 21.3 millones corresponden a vuelos nacionales y 16.4 millones a internacionales, siendo estas rutas internacionales con mayor dinamismo en conexiones con Suramérica: Lima, São Paulo, Buenos Aires y Guayaquil.

“Somos más que un destino y eso lo confirma la confianza que han depositado aerolíneas, inversionistas y viajeros en nuestro país. Este liderazgo refleja el dinamismo del sector y el compromiso de todos, sector público y privado de continuar trabajando por un mayor posicionamiento de Colombia a nivel mundial”, explicó la dirigente gremial.

En lo corrido de 2025, la llegada de visitantes extranjeros se ha concentrado en tres regiones principales del país: Andes Orientales (Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y Tolima); Andes Occidentales (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Zona Cafetera Norte del Valle); y Gran Caribe (La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia-Urabá, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina), las cuales representan el 94 % del total de registros.

