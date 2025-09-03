Planes en Bogotá para realizar con amigos o pareja durante septiembre, el mes de amor y amistad

Durante septiembre, mes en el que se conmemora el día del amor y amistad en Colombia, Bogotá, capital del país, ofrecerá una programación de actividades culturales, artísticas y turísticas. Esta agenda incluye conciertos, ferias de arte y hasta festivales musicales.

La ciudad se prepara para acoger visitantes locales y extranjeros con una oferta que busca consolidar su posición como la Capital Creativa de América Latina, reconocimiento otorgado por la UNESCO en el 2012.

El Instituto Distrital de Turismo, IDT, en conjunto con demás entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Idartes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y otras entidades, elaboraron una agenda conjunta de eventos de alto impacto.

Bogotá se prepara para conmemorar el día de amor y amistad con una amplia variedad de actividades artísticas. | Foto: Getty Images

Andrés Santamaría, director del IDT aseguró, durante la presentación de actividades, que “muy pocas ciudades del mundo se pueden dar el lujo de ofrecer una oferta cultural y de entretenimiento tan amplia y tan de alto nivel como la de Bogotá”.

Estos son algunos de los eventos durante el mes de septiembre

Entre los eventos que destacan está el que se realizará este 7 de septiembre en el Mirador del Paraíso, en Ciudad Bolívar, con el primer concierto de Hip Hop Filarmónico.

Del 13 al 14 del mismo mes, se realizará el Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar. Este evento entra en su tercera edición y espera reunir más de 75.000 personas, según cifras de Páramo Presenta. Entre los artistas destacados están Fito Páez, Carlos Vives, Miguel Bosé, La Mosca Tsé Tsé, entre otros.

Entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, un evento multireligioso que congrega a más de 750 artistas provenientes de hasta 20 naciones.

Otro evento a tener en cuenta es el Bogotá Music Market, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre. Este evento conecta a músicos nacionales con representantes de la industria local e internacional, lo que promueve oportunidades de negocio, circulación y promoción para nuevas propuestas musicales.

Festival Cordillera es uno de los eventos destacados en Bogotá durante el mes de septiembre. | Foto: Páramo Presenta

A partir del 20 de septiembre y el 9 de noviembre se desarrollará la Primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), una iniciativa que integra a Bogotá en el circuito del arte contemporáneo. Esto sitúa a Bogotá al nivel de otras grandes ciudades como Venecia, Sao Paulo o Sydney.