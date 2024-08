Una mirada a Estambul: Hagia Sophia y el Bósforo que separa a Europa de Asia, entre sus múltiples atractivos turísticos

Este no es el Sena o el Támesis. Es el mar. En turco la palabra para Bósforo es Boaz, ‘la garganta’, una de 32 kilómetros de giros y vueltas, una estrecha línea de agua que conecta al mar Negro con el mar de Mármara. Allí es donde los cartógrafos decidieron que Asia debía acabar y Europa, comenzar. Y por allí, por el mar, es por donde quizá mejor se puede apreciar la silueta de un ícono fascinante : Santa Sofía —Hagia Sophia—, la iglesia de la sagrada sabiduría, al lado de una península.Estambul es una ciudad para reinventarse y Santa Sofía lo evidencia. El edificio ha sobrevivido a varios terremotos. En el año 558, una gran parte de su domo tuvo que ser reconstruida.

El Gran Bazar, en la zona europea, no es un mercado. Es todo un barrio cubierto de 61 calles y alrededor de 4.000 tiendas | Foto: Foto: iStock

Caminar dentro de un museo con los pies descalzos, en medias, sobre sus piedras antiguas y frías es una forma particular de protesta que solo los estambulíes entenderían sin esbozar una sonrisa.Cuenta la leyenda que el 29 de mayo de 1453, cuando Mehmed II, sultán otomano, entró luego de un sangriento asedio a Constantinopla —como se llamaba la ciudad desde los tiempos del cristianismo romano— fue directo a Santa Sofía. Se arrodilló para tomar un puñado de tierra y lo roció sobre su cabeza. Fue un acto de humildad en la presencia de Alá antes de convertir la iglesia ortodoxa griega, la estructura abovedada más grande de su tiempo, en una mezquita.La herencia de las siete colinasMehmed fue llamado por los turcos ‘Fatih, el Conquistador’, pero fue Constantinopla la que conquistó la imaginación otomana. Sus arquitectos erigieron grandes mezquitas, bajo la influencia hipnótica de Santa Sofía, con una sola enorme cúpula sostenida por otras más pequeñas en la ciudad de las ‘siete colinas’. Se diría que las siete colinas son las de Roma. Y es correcto. Como también lo constató el emperador romano Constantino en Estambul y como hoy se ve en los emblemas municipales del centro financiero y cultural de Turquía, en todos sus autobuses y en los tranvías. Pero al caminar por sus calles inclinadas se perciben muchas más que siete.

El autor intelectual de esta idea fue Constantino, quien movió su capital en el siglo IV para salir de Roma hacia el oriente, hacia las costas del Bósforo en la famosa ciudad griega de Bizancio, como también se llamó Estambul. Constantino le cambió el nombre por Nova Roma e impuso el epíteto de siete colinas.Muchos turcos creen que Estambul es el nombre dado a la ciudad por sus ancestros. No están del todo en lo cierto. La palabra viene de una forma común para llamar a la ciudad en griego, is tin poli, la cual llegó a la lengua turca para convertirse en Estambul.Es descrita —se puede decir que hasta el agotamiento— como intersección entre Oriente y Occidente.

La historia de cambios de Santa Sofía captura esa idea en piedra y mortero, como el resto de la ciudad. La zona antigua, y sus centros culturales y financieros están en la costa europea. Es de esperarse que muchos visitantes no tengan el tiempo de cruzar al otro lado. Pero un viaje en ferry tiene sus propias atracciones, y disfrutar la vista de la ciudad desde el mar es solo una.El cordero del marComparado con el tumulto de Eminönü, el principal puerto cercano a los monumentos históricos de Europa, Kadiköy, desde donde embarcó la profesora Candan con su simit y su estela de aves, podría parecer a primera vista menos extraordinario. Sin embargo, en tiempos recientes, los hípsters de Estambul y una multitud de mente liberal han comenzado a crear una colonia allí, abriendo cafés artísticos y bares de rock.“

Ahora me siento más como en Europa —cuenta Candan—, aunque en el mapa estemos en Asia”. La aparición de estos recién llegados ha provocado tensiones típicas de las áreas gentrificadas. Hülya Samyeli, periodista nacida y criada orgullosamente en Kadiköy, está furiosa con el ritmo de dichos cambios.“Ya no puedo reconocer mi barrio —se queja—. Antes había filas de calles tranquilas”.Atrás quedaron los días cuando la mayor actividad en las calles era de niños jugando pelota y las damas de Kadiköy charlaban en las entradas de sus casas o camino al çarı,el mercado de Kadiköy.Ese es un lugar abundante, muy turco. Los puestos de comida rebosan del color de las frutas y verduras, mientras que los peces recién capturados brillan sobre exhibidores de madera.Hülya piensa que el mejor pescado en Estambul, si no del mundo, se encuentra allí.