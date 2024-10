Viaje a la habitación del pánico

Qué miedo ya desde antes de ingresar. El game master —el sujeto que nos guía y aporta hasta cinco pistas por hora— nos lee una nota que dejó la supuesta nena: “Mami, papi, estoy bien. El cura estaba alterado y tuve que escapar de él”. Esta experiencia de inmersión deriva de un videojuego de origen japonés (Escape Room) que, en 2007, se trasladó a una experiencia vivencial. “Muevan los cuadros, inspeccionen los cajones”, instruye el game master: los objetos no expuestos tienen mayor utilidad que los visibles y proveen códigos numéricos para ingresar en candados y botoneras. Silvana —una de mis compañeras— analiza cómo ordenar unas cifras que encontró en la nalga de una muñeca descabezada. Inserta la sigla en un candado y lo que viene después no se puede contar con detalle para “no espoilear la trama” —suplica el encargado—, pero incluye algo parecido al clímax de Poltergeist.

No soy el único inútil. Y, si no, fíjense en —llamémosle— Paula, en pleno panic attack, en una sala que remeda una prisión de máxima seguridad. La vemos (pobre chica) desde el control, que concentra los monitores desde los cuales se vigila cada una de las salas. Ella se niega a encerrarse en una celda, tópico inexcusable en Prisión de máxima seguridad. Tras apretar el botón rojo para que la saquen, la consoló su game master, como a una nena chiquita: “Todo es de utilería, no te va a pasar nada grave”.“La mayoría no completa el desafío”, confiesa Juan Maraia, otro game master consultado.