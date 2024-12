El mono capuchino habita principalmente en el Amazonas. Foto: CVC

Según indagaciones efectuadas a la persona que tenía el animal, manifestó que hace aproximadamente un mes una persona procedente del departamento del César le había dejado el animal y que a la fecha no había regresado por él. Afirmó que para no tirarlo a la calle, había asumido su cuidado. Esta persona no opuso resistencia para la entrega del animal, sin embargo, por la tenencia de fauna silvestre podría ser objeto de una sanción.

Estefanía Florez, bióloga de la CVC, comentó que se trata de una especie cuyo rango de distribución corresponde al norte del Amazonas, entre los ríos Putumayo y Amazonas, y también entre los departamentos de Arauca y Vaupés, lo que indica que muy posiblemente haya sido introducido desde dichos territorios.

Así mismo, corresponde a una especie que se encuentra con Preocupación Menor, según la Lista Roja de Especies Amenazadas - IUCN, sin embargo, se conoce que su población está decreciendo y se ve seriamente afectada por la cacería indiscriminada y la deforestación de su hábitat.

El ejemplar ingresará a un proceso de cuarentena (40 días), donde el equipo de profesionales evaluará su condición clínica, biológica y nutricional, de acuerdo con su especie y, posteriormente, determinará si continúa en cautiverio o es posible una rehabilitación para su posterior liberación.

Un yaguarundí salvado de los perros

Por otro lado, como resultado de la actuación de una familia campesina en zona rural de El Dovio, funcionarios de la utoridad ambiental rescataron a una cría de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) de pocos meses de edad.

Según declaraciones de los campesinos, el felino se encontraba desorientado y era perseguido por unos perros. "Si no se lo quitamos, seguramente el animalito no habría corrido con buena suerte, estaba solo y parecía como perdido", expresó uno de ellos, a la vez que aseguró no haber visto a la madre cerca.