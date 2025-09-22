Suscribirse

Vehículos

Así es el pico y placa en Cali este martes, 23 de septiembre: atención a los carros que no podrán circular

La medida contempla comparendos y hasta inmovilización del vehículo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

22 de septiembre de 2025, 5:44 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Pico y placa en Cali este martes, 23 de septiembre. | Foto: Raúl Palacios

La Alcaldía de Cali informó que este martes, 23 de septiembre de 2025, continúa la aplicación del sistema de pico y placa para vehículos particulares, como parte de las estrategias orientadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.; durante este lapso no podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 5 y 6 dentro del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca.

Contexto: ¿Hay día sin carro este lunes 22 de septiembre en Bogotá? La Alcaldía hizo un anuncio oficial
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Contexto: ¿Un solo curso pedagógico le sirve para tener el 50 % de descuento en más de una infracción? Esto dice la norma
Rotación Pico y Placa.
Las autoridades realizan operativos para verificar el cumplimiento de la medida. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

2. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

3. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

4. Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

5. California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.