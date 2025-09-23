Suscribirse

Así es el pico y placa en Cali este miércoles, 24 de septiembre: atención a los carros que no podrán circular

La medida contempla comparendos y hasta inmovilización del vehículo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

23 de septiembre de 2025, 7:18 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control para verificar el cumplimiento del pico y placa en Cali | Foto: Raúl Palacios

La Alcaldía de Cali informó que este miércoles, 24 de septiembre de 2025, continúa la aplicación del sistema de pico y placa para vehículos particulares, como parte de las estrategias orientadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.; durante este lapso no podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 7 y 8 dentro del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca.

Contexto: Luto en la industria automotriz: murió el diseñador de uno de los carros más queridos en Colombia y en el mundo

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Contexto: Nuevas cámaras de fotomultas: popular destino tendrá más dispositivos para controlar exceso velocidad y otras infracciones
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Contexto: Yangwang U9 Xtreme, el carro más rápido del mundo: eléctrico y lo fabrica marca que le va muy bien en Colombia
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este miércoles, 24 de septiembre de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

