VEHÍCULOS

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles 11 de febrero

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
10 de febrero de 2026, 11:55 a. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Este miércoles, 11 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles, 11 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
Hábitos que parecen inofensivos a la hora de manejar, pero que pueden llevarlo a dañar el motor y otras partes de su carro
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

