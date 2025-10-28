Suscribirse

VEHÍCULOS

Así rotará el pico y placa en Bogotá el miércoles, 29 de octubre de 2025

La medida empieza a regir para los taxis a partir de las 5:30 a. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
28 de octubre de 2025, 4:51 p. m.
Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Este miércoles, 29 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Contexto: Confirman primera región que echa para atrás meta de prohibir motores a combustión a partir de 2035: estas son las nuevas reglas

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis en Bogotá

Entre tanto, para los taxis, el miércoles 29 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: Día sin carro y sin moto en Chiquinquirá este martes, 28 de octubre: así funcionará la medida

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquía sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

2. Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

3. Así fue el mitin de Mamdani en Nueva York, promete impuestos para los ricos y resistencia contra Trump. Hay expectativa en la ciudad

4. Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza. Acusa a Hamás de violar el cese al fuego

5. Se conoce la mentira que le dijeron a Iván Mordisco tras el asesinato de alias Jenny: tenían miedo de represalias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placapico y placa en bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.