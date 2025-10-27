Suscribirse

Vehículos

Día sin carro y sin moto en Chiquinquirá este martes, 28 de octubre: así funcionará la medida

La jornada de restricción vehicular será de 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de octubre de 2025, 1:54 a. m.
x
Promueven el uso de medios alternativos como la bicicleta. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Este martes, 28 de octubre, se llevará a cabo una nueva jornada de día sin carro y sin moto en el municipio de Chiquinquirá, con el objetivo de contribuir al medio ambiente.

“Deja el vehículo en casa y súmate a una jornada por el aire limpio y la movilidad sostenible. Respira mejor, muévete en bici y disfruta de una ciudad más tranquila y saludable. ¡Tu compromiso también mueve el cambio!”, dice la invitación de la Alcaldía de Chiquinquirá.

Contexto: ¿Piensa disfrazar su carro en Halloween? Pilas porque Movilidad dice lo que le puede pasar

De acuerdo con las autoridades, la jornada de restricción vehicular será de 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., promoviendo el uso de medios alternativos como la bicicleta.

Quienes incumplan esta medida podrán recibir multas de tránsito. Los viajeros que deban pasar por el municipio para seguir con su ruta deben tomar la vía de la circunvalar, que estará debidamente señalizada.

Chiquinquirá
Chiquinquirá es uno de los lugares para visitar cerca a Bogotá. | Foto: Getty Images

Algunos vehículos tendrán excepciones de movilidad, según la Alcaldía de Chiquinquirá, los cuales son:

  • Vehículos de transporte público colectivo, taxi y servicio mixto.
  • Transporte escolar debidamente identificado.
  • Vehículos que transporten alimentos para reabastecimiento comercial.
  • Vehículos con carga permitida para materiales e insumos de construcción.
  • Coches fúnebres.
  • Vehículos de socorro, emergencia y ambulancias.
  • Vehículos de fuerzas militares, Policía Nacional y cuerpos armados oficiales en servicio activo.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas y recolección de basuras) debidamente identificados.
  • Vehículos de control de Tránsito y Transporte, grúas y carro-talleres de asistencia mecánica o de inmovilización.
  • Vehículos particulares u oficiales que transporten personas con discapacidad o pacientes en tratamientos vitales.
  • Vehículos de transporte intermunicipal autorizados por el Ministerio de Transporte.
  • Vehículos transportadores de valores.
  • Vehículos de trabajo con logo o identificación visible de la empresa o conductor con carné.
  • Vehículos supervisores de seguridad privada debidamente identificados (carros o motos).
  • Vehículos de medios de comunicación o acondicionados para esta labor, debidamente identificados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La inflación golpea con fuerza a Estados Unidos: esta es la ciudad donde más se sienten sus efectos

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este martes 28 de octubre

3. Así encontraron, en Antioquia, a uno de los hackers más buscados en Sudamérica: el socio ya había sido capturado en Ecuador y Bolivia

4. Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea

5. Radican queja contra funcionarios del Gobierno por presunta participación en política para la consulta del Pacto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChiquinquiráDía sin carro dia sin moto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.