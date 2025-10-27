Vehículos
Día sin carro y sin moto en Chiquinquirá este martes, 28 de octubre: así funcionará la medida
La jornada de restricción vehicular será de 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.
Este martes, 28 de octubre, se llevará a cabo una nueva jornada de día sin carro y sin moto en el municipio de Chiquinquirá, con el objetivo de contribuir al medio ambiente.
“Deja el vehículo en casa y súmate a una jornada por el aire limpio y la movilidad sostenible. Respira mejor, muévete en bici y disfruta de una ciudad más tranquila y saludable. ¡Tu compromiso también mueve el cambio!”, dice la invitación de la Alcaldía de Chiquinquirá.
De acuerdo con las autoridades, la jornada de restricción vehicular será de 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., promoviendo el uso de medios alternativos como la bicicleta.
Quienes incumplan esta medida podrán recibir multas de tránsito. Los viajeros que deban pasar por el municipio para seguir con su ruta deben tomar la vía de la circunvalar, que estará debidamente señalizada.
Algunos vehículos tendrán excepciones de movilidad, según la Alcaldía de Chiquinquirá, los cuales son:
- Vehículos de transporte público colectivo, taxi y servicio mixto.
- Transporte escolar debidamente identificado.
- Vehículos que transporten alimentos para reabastecimiento comercial.
- Vehículos con carga permitida para materiales e insumos de construcción.
- Coches fúnebres.
- Vehículos de socorro, emergencia y ambulancias.
- Vehículos de fuerzas militares, Policía Nacional y cuerpos armados oficiales en servicio activo.
- Vehículos de empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas y recolección de basuras) debidamente identificados.
- Vehículos de control de Tránsito y Transporte, grúas y carro-talleres de asistencia mecánica o de inmovilización.
- Vehículos particulares u oficiales que transporten personas con discapacidad o pacientes en tratamientos vitales.
- Vehículos de transporte intermunicipal autorizados por el Ministerio de Transporte.
- Vehículos transportadores de valores.
- Vehículos de trabajo con logo o identificación visible de la empresa o conductor con carné.
- Vehículos supervisores de seguridad privada debidamente identificados (carros o motos).
- Vehículos de medios de comunicación o acondicionados para esta labor, debidamente identificados.