Suscribirse

Turismo

No es Chiquinquirá: el pueblo boyacense que tiene uno de los templos más grandes del país, un destino lleno de historia

Este destino se encuentra a 70 kilómetros de Tunja, capital del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
14 de noviembre de 2025, 2:25 p. m.
Firavitoba, Boyacá
Este municipio boyacense cuenta con uno de los templos más grandes del país | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El departamento de Boyacá está caracterizado por ser un destino que combina una serie de atractivos que vale la pena conocer, muchos de ellos históricos, pues esta región del país fue protagonista en el proceso independentista del país.

Muchos de sus municipios tuvieron aportes valiosos en esta época y de allí sus monumentos, estilos coloniales, calles empedradas y muchos otros detalles que transportan al pasado.

Contexto: Así es el municipio apodado ‘puerta verde de Boyacá’, un encantador destino que exhibe lindos atractivos naturales

Uno de esos pueblos que está cargado de historia es Firavitoba, cuyo nombre es de origen chibcha. Cuenta la historia que cuando los españoles llegaron al caserío, este llevaba el título de Firavia, nombre del cacique del poblado, pero al llegar los extranjeros le agregaron la palabra Toba a Firavi y le quitaron la a.

Uno de los principales atractivos de esta población, ubicada a menos de dos horas de Tunja, capital del departamento, es su templo, que fue construido totalmente en piedra entre 1873 y 1937, de acuerdo con datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Firavitoba
Firavitoba les ofrece a los turistas, además de historia, sitios naturales para conocer. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se dice que esta majestuosa obra fue impulsada y gestada por el padre Ramón Ignacio Avella, quien viajó a París y allí obtuvo una réplica de la maqueta de una iglesia europea, plano con el cual finalmente se elevaría este reconocido templo.

Tiene unas características de estilo gótico, con tres naves, ojivas, vitrales, piso en mármol, y además posee un baldaquino. Es una obra de 76 metros de largo, 27 metros de fachada y una altura de 72, considerándose como la tercera iglesia más grande de Colombia y la primera en el departamento, según Situr. Se trata de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Las Nieves.

Contexto: El pueblo de Boyacá que tiene nombre de región francesa, un destino ideal para el ecoturismo

Otros sitios de interés

Además de esta iglesia que, además de su significado religioso, tiene un gran peso histórico, en este municipio boyacense los viajeros se encuentran con el palacio municipal, la casa de la Escuela de Música y la de la Cultura, que son considerados otros patrimonios culturales y arquitectónicos del municipio.

Firavitoba
Firavitoba es uno de los destinos para visitar en Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Por los alrededores de Firavitoba, quienes deciden llegar hasta allí se encuentran con lugares apropiados para los paseos en bicicleta, el senderismo y otras actividades al aire libre que complementan la oferta cultural e histórica de este pueblo. En la lista se incluye La peña de las Águilas y la Cueva del Viejo, entre otros.

El tema cultural tiene una gran relevancia en este destino de Boyacá. Allí cada año celebran la Semana Santa; en el mes de junio, el Día del Campesino; en julio, la fiesta de la Virgen del Carmen; en agosto realizan las tradicionales ferias y fiestas y en diciembre, el Aguinaldo Firavitobense, entre otras festividades. Como eventos recreativos, sus pobladores organizan campeonatos de baloncesto, microfútbol, ciclismo y fútbol a mitad y a final del año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por la demora de Petro, a una ministra le tocó pedir paciencia a los asistentes a un evento: varios esperaron 12 horas

2. Movilidad en Bogotá este viernes 14 de noviembre: algunos accidentes han generado congestión vehicular

3. China amenazó con “derrota aplastante” a una potencia mundial, si utiliza la fuerza para defender a este país

4. La Fiscalía investigará “trueque” de bienes del ministro Armando Benedetti y el empresario Ricardo Leyva

5. Congreso de la República le rindió homenaje póstumo al dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, tras cumplirse cinco años desde su fallecimiento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacáChiquinquirá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.