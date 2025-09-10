Chevrolet Sail, Renault Logan, Chevrolet Beat o Nissan Versa: ¿qué carro sale más barato en el taller?

Un nuevo informe presentado por Cesvi Colombia comparó diferentes vehículos, de una misma categoría, para analizar, dentro de su ya conocida ‘cesta de repuestos’, qué tanto deben invertir los propietarios de estos modelos a la hora de ir al taller.

Como es costumbre, cada uno de los ejemplares incluidos en el comparativo es sometido a pruebas de detalle dentro de las instalaciones de Cesvi, en los que son sometidos a “los estándares técnicos de la compañía”.

En medio de esta rigurosa inspección y a través de estas pruebas, se busca determinar “la composición y distribución de la cesta de repuestos, permitiendo identificar la relevancia de cada sección en términos de costos y frecuencia de reemplazo”.

Cabe señalar que este análisis se realiza bajo la inspección de las cuatro secciones en las que ha sido divido el trabajo: central, delantera, mecánica y trasera, con un total de 23 repuestos. En donde la sección con mayor participación es la delantera con un 40 %, mientras que la mecánica solo posee 12%.

Cesvi comparó los repuestos para cuatro de los sedanes más populares en Colombia: Chevrolet Sail, Renault Logan, Chevrolet Beat, Nissan Versa | Foto: Cesvi

En esta oportunidad se analizaron cuatro vehículos tipo sedán con valores comerciales entre $ 39’000.000 y $ 54’000.000.

Los vehículos comparados fueron:

Chevrolet Sail 2020: $ 39′000.000.

Renault Logan 2020: $ 40′200.000.

Chevrolet Beat 2022: $ 42′100.000.

Nissan Versa 2022: $ 53′400.000.

¿Qué vehículo tiene los repuestos más económicos?

El valor promedio de la cesta básica en este segmento se ubicó en $22.53 millones de COP, calculado a partir de la sumatoria de los costos de los 23 repuestos de las cuatro secciones que comprende este estudio.

Según Cesvi, “este análisis permite identificar tendencias y rangos de costos entre los modelos evaluados, destacando aquellos con cestas más económicas y otros con valores más elevados”.

Sección delantera: Chevrolet Beat marca diferencia por ser el más económico

En la parte delantera, el Nissan Versa se posiciona como el más costoso, consolidándose como la opción de carácter premium dentro del segmento, probablemente debido a la integración de tecnologías de seguridad y un diseño más sofisticado.

En contraste, el Chevrolet Beat destaca como la alternativa más asequible, ideal para quienes buscan economía sin renunciar al estilo urbano.

Entre estos extremos, el Renault Logan se ubica como una propuesta intermedia, equilibrando robustez, equipamiento y durabilidad.

Sección trasera: Chevrolet sigue siendo la opción más económica

El Renault Logan lidera los costos, lo que refleja su apuesta por una mayor habitabilidad y confort para los pasajeros. Por el lado económico, el Chevrolet Beat repite como la opción más accesible, acompañado en este segmento por el Chevrolet Sail, ambos enfocados en soluciones prácticas y de bajo costo.

Nissan Versa y Renault Logan compiten de cerca en las secciones delantera y trasera | Foto: Cesvi

Finalmente, el Nissan Versa sorprende con un balance adecuado, ofreciendo una propuesta intermedia en cuanto a valor y comodidad.

Sección central: Renault, la opción más equilibrada

En la sección central, el Chevrolet Sail se impone como el modelo más costoso, probablemente debido a la complejidad de sus componentes y al diseño estructural que demanda reparaciones de mayor inversión.

El Chevrolet Beat, por su parte, reafirma su posición como referente de bajo costo, con soluciones simples y accesibles. En una posición intermedia aparece el Renault Logan, que mantiene un equilibrio entre economía y resistencia.

Sección mecánica: Nissan, hace eco de su tecnología

En el apartado mecánico, el Nissan Versa se consolida como la opción más costosa, respaldado por una motorización eficiente y un mayor nivel de sofisticación tecnológica.

Para la sección central, el Renault Logan es la opción más costosa; el Chevrolet Beat, la más económica. | Foto: Cesvi

En el extremo contrario, el Chevrolet Sail y el Chevrolet Beat se destacan por ofrecer la mecánica más accesible, pensada para quienes priorizan la simplicidad y la contención de costos de mantenimiento.

En un punto medio se encuentra el Renault Logan, que refuerza su reputación como una alternativa confiable, con componentes probados y adecuados para mercados exigentes.