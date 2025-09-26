Cierres y desvíos en Bogotá por Festival Popular al Parque: recomendaciones para que no lo sorprenda el trancón

Este sábado y domingo, 27 y 28 de septiembre, se desarrollará en Bogotá el Festival Popular al Parque, por lo que las autoridades de la capital han autorizado una serie de cierres y desvíos que podrían complicar la movilidad en la ciudad.

El escenario escogido para este evento es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, por lo que las vías aledañas a este lugar tendrán algunas modificaciones pensadas en facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes y de los bogotanos que tengan que circular por allí.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y cierres viales:

Se pide a los conductores atender las instrucciones de los agentes de tránsito que estarán presentes en las vías. | Foto: guillermo torres-semana

TRAMO VIAL DÍA HORARIO Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 27 de septiembre de 2025 09:00 a.m. A 11:30 p.m. Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 27 de septiembre de 2025 09:00 a.m. A 11:30 p.m. Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 28 de septiembre de 2025 11:00 a.m. A 11:30 p.m. Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 28 de septiembre de 2025 11:00 a.m. A 11:30 p.m.

Desvíos autorizados

Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Los usuarios que circulen en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 26 o la Av. Calle 53 al Oriente.

Las zonas aledañas al parque Simón Bolívar presentarán cierres y desvíos. | Foto: Secretaría de Movilidad

Recomendaciones de movilidad para el fin de semana en Bogotá

Debido a la realización del Festival Popular al parque, la Secretaría de Movilidad lanzó una serie de recomendaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta y no se presenten congestiones peatonales ni vehiculares que afecten a los asistentes y a los residentes de las zonas aledañas al Parque Simón Bolívar.

Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio ; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

; se sugiere evitar el uso de vehículo particular. Se recomienda programar los viajes y actividades el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival. | Foto: Alcaldía de Bogotá