Cierres y desvíos en Bogotá por Festival Popular al Parque: recomendaciones para que no lo sorprenda el trancón
El evento se desarrollará en el parque Simón Bolivar, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar transitar por las zonas aledañas a menos que sean estrictamente necesario.
Este sábado y domingo, 27 y 28 de septiembre, se desarrollará en Bogotá el Festival Popular al Parque, por lo que las autoridades de la capital han autorizado una serie de cierres y desvíos que podrían complicar la movilidad en la ciudad.
El escenario escogido para este evento es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, por lo que las vías aledañas a este lugar tendrán algunas modificaciones pensadas en facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes y de los bogotanos que tengan que circular por allí.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y cierres viales:
|TRAMO VIAL
|DÍA
|HORARIO
|Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60
|27 de septiembre de 2025
|09:00 a.m. A 11:30 p.m.
|Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60
|27 de septiembre de 2025
|09:00 a.m. A 11:30 p.m.
|Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60
|28 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. A 11:30 p.m.
|Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60
|28 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. A 11:30 p.m.
Desvíos autorizados
- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
- Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
- Los usuarios que circulen en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 26 o la Av. Calle 53 al Oriente.
Recomendaciones de movilidad para el fin de semana en Bogotá
Debido a la realización del Festival Popular al parque, la Secretaría de Movilidad lanzó una serie de recomendaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta y no se presenten congestiones peatonales ni vehiculares que afecten a los asistentes y a los residentes de las zonas aledañas al Parque Simón Bolívar.
- Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Se recomienda programar los viajes y actividades el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.