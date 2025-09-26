Suscribirse

Vehículos

Cierres y desvíos en Bogotá por Festival Popular al Parque: recomendaciones para que no lo sorprenda el trancón

El evento se desarrollará en el parque Simón Bolivar, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar transitar por las zonas aledañas a menos que sean estrictamente necesario.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de septiembre de 2025, 4:40 p. m.
Taxi
Este fin de semana podrían haber complicaciones en la movilidad en la zonas aledañas al Parque Simón Bolívar po un nuevo evento cultural. | Foto: MAURICIO FLOREZ

Este sábado y domingo, 27 y 28 de septiembre, se desarrollará en Bogotá el Festival Popular al Parque, por lo que las autoridades de la capital han autorizado una serie de cierres y desvíos que podrían complicar la movilidad en la ciudad.

El escenario escogido para este evento es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, por lo que las vías aledañas a este lugar tendrán algunas modificaciones pensadas en facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes y de los bogotanos que tengan que circular por allí.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y cierres viales:

Se pide a los conductores atender las instrucciones de los agentes de tránsito que estarán presentes en las vías. | Foto: guillermo torres-semana
TRAMO VIALDÍAHORARIO
Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 6027 de septiembre de 202509:00 a.m. A 11:30 p.m.
Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 6027 de septiembre de 202509:00 a.m. A 11:30 p.m.
Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 6028 de septiembre de 202511:00 a.m. A 11:30 p.m.
Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 6028 de septiembre de 202511:00 a.m. A 11:30 p.m.

Desvíos autorizados

  • Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
  • Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
  • Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
  • Los usuarios que circulen en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 26 o la Av. Calle 53 al Oriente.
Cierres viales en la Avenida Caracas por obras de la primera línea del Metro de Bogotá
Las zonas aledañas al parque Simón Bolívar presentarán cierres y desvíos. | Foto: Secretaría de Movilidad

Recomendaciones de movilidad para el fin de semana en Bogotá

Debido a la realización del Festival Popular al parque, la Secretaría de Movilidad lanzó una serie de recomendaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta y no se presenten congestiones peatonales ni vehiculares que afecten a los asistentes y a los residentes de las zonas aledañas al Parque Simón Bolívar.

  • Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
  • Se recomienda programar los viajes y actividades el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
  • Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival. | Foto: Alcaldía de Bogotá
  • Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
  • Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

