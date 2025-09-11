Cómo quedó el pico y placa en Cali para este viernes 12 de septiembre: estos son los vehículos con restricción

Una nueva jornada de restricción vehicular del pico y placa estará vigente este viernes 12 de septiembre en la capital del Valle del Cauca, Cali.

La medida ambiental, implementada por la Alcaldía de Cali, es una estrategia para mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de tráfico en las principales vías de la ciudad.

Con el objetivo de crear un ambiente más limpio y ordenado para los caleños, la administración municipal continúa aplicando estas regulaciones, que han demostrado su efectividad en la reducción de la contaminación atmosférica.

Vehículos afectados por la medida del viernes

Durante esta jornada, la restricción impacta específicamente los automóviles cuyas placas terminen en los números 1 y 2.

Estos vehículos deben permanecer fuera de circulación desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, completando un período de 13 horas continuas de prohibición.

La medida ocupa todas las vías de Cali, por lo que los propietarios de vehículos que tengan el número de restricciones en la última cifra de la placa deben buscar alternativas de movilidad durante el horario establecido.

Vehículos exentos y sanciones

No a todos los vehículos les aplica la medida; según las disposiciones contenidas en el Decreto 4112.010.20.0398 de 2025, varios tipos de vehículos mantienen el derecho de circular libremente.

Los automóviles eléctricos e híbridos quedan completamente libres de la restricción, al igual que toda la flota de transporte público, las motocicletas, los vehículos oficiales y aquellos conducidos por personas que presenten algún tipo de discapacidad motriz.

Los operativos se realizan en la ciudad para verificar el cumplimiento de la norma. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Quienes decidan ignorar esta normativa enfrentarán una sanción económica considerable, pues el precio de la multa asciende a $ 711.000, monto que corresponde exactamente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.