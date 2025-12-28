¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

La medida de pico y placa en Bogotá, para vehículos particulares durante la semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026, operará de la siguiente manera, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

El próximo 2 de enero no habrá pico y placa para vehículos particulares en Bogotá. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes, excepto días festivos.

Semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026

Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves festivo 1 de enero de 2026 : No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo. Viernes 2 de enero de 2026: no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este lunes, se aplicará la restricción de pico y placa en su horario habitual. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.