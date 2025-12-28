Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

Las autoridades de la ciudad realizaron una modificación a la medida para el viernes 2 de enero.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de diciembre de 2025, 1:58 a. m.
Este lunes operará la medida de pico y placa como normalmente se aplica en la ciudad.
Este lunes operará la medida de pico y placa como normalmente se aplica en la ciudad. Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

La medida de pico y placa en Bogotá, para vehículos particulares durante la semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026, operará de la siguiente manera, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Comenzó a rodar el Metro de Bogotá: así fue el primer viaje de prueba del nuevo sistema de transporte que tendrá la capital
El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
El próximo 2 de enero no habrá pico y placa para vehículos particulares en Bogotá. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad
  • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes, excepto días festivos.

Semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026

  • Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.
  • Viernes 2 de enero de 2026: no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Mintransporte anuncia ampliación de proceso que muchos tienen que hacer con su carro: ojo con las sanciones
La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Este lunes, se aplicará la restricción de pico y placa en su horario habitual. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

No se deje engañar para tramitar pico y placa solidario

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

Mas de Vehículos

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

¿Qué pasó con el pico y placa en Cali para este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad tomó decisiones

Movilidad controlada en corredores de entrada y salida mientras más de 850 mil vehículos retornan a la ciudad.

Mintransporte anuncia ampliación de proceso que muchos tienen que hacer con su carro: ojo con las sanciones

Mantener el nivel de gasolina debe ser una de las prioridades del conductor.

¿Qué hacer si se queda sin combustible en carretera? Mantener la calma, clave para disminuir el riesgo de accidente

El Lexus RZ 600e hará parte del portafolio eléctrico de la marca de lujo de Toyota.

Lexus presentó el nuevo RZ 600e, la nueva joya eléctrica deportiva de la marca de lujo de Toyota

Proceso de embalaje de los vagones del Metro de Bogotá.

Comenzó a rodar el Metro de Bogotá: así fue el primer viaje de prueba del nuevo sistema de transporte que tendrá la capital

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Bogotá recibirá más de un millón de vehículos durante fin de año; recomendaciones para mejorar la movilidad en la capital

La señal de tránsito puede estar complementada con otra señal que indique las distancia a la que se encuentra instalado el retén.

Esto significa señal de tránsito que tiene una línea horizontal de color negro en la mitad; es muy común en Colombia

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

¿Qué debe hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?

Manejar un carro automático requiere de cuidados para no dañar la transmisión.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios

Noticias Destacadas