Horarios y restricciones del pico y placa en Medellín este miércoles 26 de noviembre

Se mantiene vigente el decreto 0667 de 2025 de la Alcaldía de Medellín, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación de la medida de pico y placa.

“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, detalla la administración municipal en su página web.

La restricción de movilidad funciona para vehículos particulares (con el último número de la placa) y en motos rige (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos.

De acuerdo con la normativa, para este miércoles, 26 de noviembre, la medida aplica para aquellos que terminen en 1 y 8, por lo que no se podrán movilizar entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías exentas de pico y placa

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

También siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.