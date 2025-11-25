Suscribirse

Horarios y restricciones del pico y placa en Medellín este miércoles 26 de noviembre

La medida aplica durante 15 horas.

Redacción Vehículos
25 de noviembre de 2025, 11:29 p. m.
Así rige el pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Se mantiene vigente el decreto 0667 de 2025 de la Alcaldía de Medellín, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación de la medida de pico y placa.

“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, detalla la administración municipal en su página web.

Contexto: Conductores recibirán hasta $8 millones del SOAT: ley ordena pago si cumplen requisitos

La restricción de movilidad funciona para vehículos particulares (con el último número de la placa) y en motos rige (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos.

De acuerdo con la normativa, para este miércoles, 26 de noviembre, la medida aplica para aquellos que terminen en 1 y 8, por lo que no se podrán movilizar entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías exentas de pico y placa

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

También siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.

La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

