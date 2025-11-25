Vehículos
Horarios y restricciones del pico y placa en Medellín este miércoles 26 de noviembre
La medida aplica durante 15 horas.
Se mantiene vigente el decreto 0667 de 2025 de la Alcaldía de Medellín, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación de la medida de pico y placa.
“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, detalla la administración municipal en su página web.
La restricción de movilidad funciona para vehículos particulares (con el último número de la placa) y en motos rige (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos.
De acuerdo con la normativa, para este miércoles, 26 de noviembre, la medida aplica para aquellos que terminen en 1 y 8, por lo que no se podrán movilizar entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Vías exentas de pico y placa
Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.
También siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.
La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.