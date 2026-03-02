Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Consulte cómo funcionará la medida en esta nueva jornada para la capital de Antioquia.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
2 de marzo de 2026, 9:45 a. m.
Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.
Imagen de referencia de pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular.

Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

Vehículos

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Vehículos

Leasing o renting, ¿cuál es la mejor opción para disfrutar de un carro? Estas son las diferencias entre ambas alternativas

Vehículos

BMW vuelve a llamar a revisión a más de 330.000 vehículos en todo el mundo por riesgo de incendio: estos son los modelos afectados

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de marzo; así están las principales vías de la ciudad

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este lunes, 2 de marzo; evite multas

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de marzo; así están las principales vías de la ciudad

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este martes, 3 de marzo de 2026, será el siguiente:

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • Carros particulares: No podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 3.
  • Motocicletas: Aplicará para las que inicien con los números 0 y 3.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 8.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Pico y placa en Cali para este lunes, 2 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

Más de Vehículos

En el pasado la conducción era menos práctica; hoy en día, las nuevas generaciones ya no utilizan algunas herramientas que en el pasado fueron llamativos avances tecnológicos.

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.

Leasing o renting, ¿cuál es la mejor opción para disfrutar de un carro? Estas son las diferencias entre ambas alternativas

BMW Serie 2 Coupé

BMW vuelve a llamar a revisión a más de 330.000 vehículos en todo el mundo por riesgo de incendio: estos son los modelos afectados

Trancón en la Autopista Norte.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de marzo; así están las principales vías de la ciudad

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este lunes, 2 de marzo; evite multas

Pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este lunes, 2 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Son ideales para recorrer distancias cortas y medias dentro de la ciudad.

Las motos más vendidas en febrero de 2026: el negocio sigue ‘viento en popa’ y ya supera cifras de 2025

Noticias Destacadas