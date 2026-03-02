Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de marzo; así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:18 a. m.: Choque entre bus articulado y ciclista en la localidad de Santa Fe

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad