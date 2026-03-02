Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de marzo; así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:18 a. m.: Choque entre bus articulado y ciclista en la localidad de Santa Fe
[07:18 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus articulado y ciclista en la localidad de Santa Fe, Av. Jiménez (Calle 13) con Av Caracas, sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 2, 2026
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad, hoy lunes día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/A4oGuIcDpt
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
📣#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 9⃣ y 0⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 2, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/KR1xVhZCIK
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
Arrancamos semana moviendo a Bogotá con toda la energía. 💪🚍
