Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
17 de diciembre de 2025, 3:37 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este jueves, 18 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 18 de diciembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Así rige el pico y placa para taxi en Bogotá, en lo que resta de diciembre:

  • Viernes 19 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Sábado 20 de diciembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Domingo 21 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-7-8
  • Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa  
  • Viernes 26 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Sábado 27 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-7-8
  • Domingo 28 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa
  • Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

