Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Este jueves, 18 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este jueves, 18 de diciembre

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 18 de diciembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Así rige el pico y placa para taxi en Bogotá, en lo que resta de diciembre:

Viernes 19 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0 Sábado 20 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0 Domingo 21 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8 Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0 Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0 Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa

No aplica la medida de pico y placa Viernes 26 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Moteros y conductores, 2026 llega con cambio en revisión técnico-mecánica para muchos; deberán alistar el bolsillo