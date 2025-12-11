Robo de semáforos en Bogotá, otro problema para la movilidad: estas son las localidades donde más atacan la infraestructura

La Secretaría Distrital de Movilidad puso en alerta a la ciudadanía por debido a los hechos que se han registrado en las últimas semanas y en los cuales se ha visto afectada la infraestructura semafórica de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló que en un solo día se registraron 15 ataques contra semáforos. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según la entidad, se ha registrado un grave incremento de actos de robo y vandalismo contra la infraestructura semafórica en las localidades de Bosa y Kennedy, situación que afecta directamente la movilidad, la seguridad vial y el bienestar de quienes se desplazan diariamente por estos corredores.

Datos de la Secretaría de Movilidad señalan que Bogotá cuenta actualmente con 1.717 intersecciones semaforizadas, de las cuales 192 están localizadas en Kennedy y 64 en Bosa.

Esta red opera a través de un Sistema Centralizado de Semaforización, que permite gestionar los tiempos semafóricos con base en el comportamiento del tráfico.

Para su funcionamiento seguro y continuo, señal la entidad, el sistema depende de gabinetes eléctricos y de comunicaciones, controladores, módulos operativos y demás elementos instalados en vía, exclusivamente manipulables por personal especializado.

Sin embargo, en los últimos meses se ha presentado un aumento inusual y acelerado de este vandalismo estas dos localidades.

Hay 44 intersecciones fuera de servicio debido al hurto de más 287 módulos esenciales para la operación. | Foto: 123RF

Solo en noviembre, informó Movilidad, se reportaron 15 de estos actos en un mismo día, y entre octubre y diciembre se tienen reportadas 181 ataques a esta infraestrucutra.

A la fecha, y pese a los esfuerzos técnicos de recuperación, aún se encuentran 44 intersecciones fuera de servicio debido al hurto de más 287 módulos esenciales para la operación.

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Movilidad ha desplegado acciones inmediatas para mitigar el impacto en la operación vial y proteger esta infraestructura:

Diseño e instalación de nuevas medidas de protección , como enrejados y refuerzos metálicos para los gabinetes y controladores, con el fin de evitar hurtos recurrentes.

, como enrejados y refuerzos metálicos para los gabinetes y controladores, con el fin de evitar hurtos recurrentes. Se ha destinado personal en vía para gestionar el tráfico en los puntos de mayor demanda para mitigar el impacto negativo en la movilidad por la vandalización de los semáforos. Sin embargo, dada la cantidad de puntos afectados, no es posible cubrir la totalidad de las intersecciones semafóricas hurtadas.

Adicionalmente, gracias a la articulación con la Secretaría de Seguridad y como respuesta oportuna, se han logrado capturar a cinco personas que se encuentran en proceso de judicialización.

“Rechazamos categóricamente estos hechos que ponen en riesgo la movilidad, la seguridad vial y la vida de las y los ciudadanos. Cada semáforo apagado afecta el paso seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, y exige doble esfuerzo institucional para restablecer el servicio”, indicó la Secretaría de Movilidad.

Se han adelantado operativos para capturar a las personas dedicadas a afectar la infraestructura semafórica de Bogotá. | Foto: Aymer Andrés Álvarez