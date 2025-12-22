Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

La compañía revivirá dos modelos que se vendieron en Japón hasta 2023 y 2007.

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.
Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos. Foto: Bloomberg via Getty Images

Toyota introducirá en el mercado japonés tres modelos producidos en Estados Unidos, el sedán Camry, el SUV Highlander y la camioneta Tundra, a partir de 2026.

La firma japonesa llega al Salón del Automóvil como la que más unidades ha vendido en lo que va de 2024.
Toyota planea enviar estos tres modelos a Japón a partir de 2026. Foto: Suministrada a Semana

“Con la venta de estos tres populares modelos estadounidenses en Japón, Toyota podrá satisfacer las diversas necesidades de una amplia gama de clientes, a la vez que contribuirá a mejorar las relaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos”, ha afirmado.

El sedán Camry se ha mantenido como un éxito de ventas en Estados Unidos durante muchos años. El Highlander es un SUV de tres filas, popular entre las familias, con un interior espacioso y una capacidad todoterreno que lo hace capaz de afrontar cualquier situación, desde la conducción urbana hasta las actividades al aire libre.

La firma ha decidido reintroducir estos dos modelos, que se vendieron en el mercado japonés hasta 2023 y 2007, respectivamente.

Mientras tanto, la camioneta Tundra es “la personificación misma de la cultura estadounidense”. “A medida que los estilos de vida se diversifican y la gente busca cada vez más aventuras en la naturaleza, Toyota cree que los clientes japoneses también apreciarán el atractivo único de la Tundra que la distingue de otros modelos”, ha valorado Toyota.

Fuerte inversión de Toyota en Estados Unidos

Cabe señalar que el gigante automovilístico japonés había anunciado en noviembre que invertiría hasta 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, lo que confirma una cifra adelantada por el presidente Donald Trump.

El anuncio se produjo en momentos en que Washington presiona a Japón para que realice inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense, a cambio de una reducción de los aranceles impuestos a las empresas niponas.

Toyota es el fabricante de autos más importante del mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta nueva inyección de recursos “elevará el total de las inversiones de la empresa en Estados Unidos a cerca de 60.000 millones de dólares desde el inicio de sus actividades en territorio estadounidense hace casi 70 años”, precisó Toyota en un comunicado.

La empresa no detalló ningún calendario para su puesta en marcha ni proporcionó una lista de proyectos.

En febrero, Toyota indicó que sus inversiones acumuladas ya realizadas en Estados Unidos ascendían a 49.000 millones de dólares. El grupo emplea a unas 50.000 personas en ese país, donde cuenta con 11 fábricas.

Durante una visita a Tokio a finales de octubre, Trump había dicho que Toyota tenía previsto invertir 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, aunque en ese momento la compañía matizó que era “difícil confirmar con exactitud la cifra”.

Entre abril y septiembre, Washington impuso aranceles del 25 % a los automóviles japoneses. A mediados de septiembre, los gravámenes fueron limitados al 15%.

Caerá produción de vehículos europeos

La producción de vehículos europeos caerá un 2% este año, impactada por los aranceles de Estados Unidos y una débil demanda, aunque crecerá un 1,6% en 2026, según un estudio de Crédito y Caución.

A su vez, las tensiones geopolíticas y una menor demanda están impactando en la producción mundial de automóviles, que experimentará una contracción del 1,2% en 2026.

La compañía ha venido anunciando cambios importantes en su estrategia en Estados Unidos. Foto: Getty Images / Peter Dazeley

En el caso de Europa, la industria automovilística sigue atravesando dificultades, con una previsión de crecimiento del 1,6% en 2026, tras las contracciones registradas en 2024 (-5,1%) y 2025 (-2%). La demanda sigue siendo débil, con unas ventas afectadas por el lento gasto de los hogares en compras de alto valor, como los automóviles, lo que mantiene los volúmenes de ventas bajo presión.

A este hecho se añade la incertidumbre sobre el abastecimiento de semiconductores y tierras raras y el aumento de los aranceles, lo que está elevando los costes y obligando a los fabricantes de equipos originales a reconsiderar sus estrategias de abastecimiento e inversión.

