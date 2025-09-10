Manifiesto propone cambios clave para la seguridad vial en el sector de las motocicletas

Motolatam, la alianza compuesta por asociaciones del sector de la moto de ocho países latinoamericanos, y que trabaja para fortalecer la representación y la voz del sector de las motocicletas en la región, celebra su primer aniversario con el lanzamiento del manifiesto del motociclismo en Latinoamérica, un documento que busca marcar un antes y un después en la manera en que la región afronta la movilidad de dos ruedas. Esta iniciativa, apoyada en Colombia por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, plantea medidas concretas para reducir los siniestros viales, impulsar la movilidad sostenible y armonizar las regulaciones en la región.

La motocicleta es un pilar de movilidad en América Latina. Con más de 50 millones de unidades registradas y un crecimiento del 10,8% solo en 2024, su papel en la economía y en la vida diaria es innegable. En Colombia, por ejemplo, las motocicletas representan el 63% del parque automotor y son el sustento directo o indirecto de más de 13 millones de personas.

Conducir moto se puede convertir en una realidad para muchas mujeres. | Foto: 123rf

El manifiesto, presentado en el marco de la Segunda Asamblea de Motolatam realizada en Santiago de Chile los días 8 y 9 de septiembre de 2025, y respaldada por FIM Latinoamérica, surge como respuesta a la necesidad de actuar con decisión para proteger a los motociclistas y mejorar las condiciones de movilidad para todos los actores viales. “El momento de actuar es ahora. La motocicleta seguirá impulsando el desarrollo en nuestra región, pero su futuro dependerá de las decisiones que tomemos juntos”, afirma Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y secretario general de la Alianza.

“Desde FIM LATAM celebramos esta iniciativa que une a la región en torno a la seguridad vial. La motocicleta es un medio de transporte esencial para millones de personas y creemos que este manifiesto es un paso clave para promover prácticas responsables, fortalecer la formación de los trabajadores motociclistas y avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible para todos”, señaló Daniel Villaveces, director de la Comisión de Movilidad para Latinoamérica en la Federación Internacional de Motociclismo.

Cinco ejes para transformar el motociclismo en la región

El nuevo manifiesto establece cinco líneas de acción prioritarias:

Seguridad vial: fortalecer la formación de los conductores, exigir el uso de elementos de protección certificados y adaptar la infraestructura para la circulación segura de motocicletas. Regulación con enfoque regional: evitar medidas prohibicionistas y promover normativas acordes con la realidad socioeconómica latinoamericana. Movilidad sostenible: integrar la motocicleta en los planes de transporte urbano y rural, optimizando el uso del espacio y reduciendo la congestión. Futuro limpio: avanzar hacia un enfoque de descarbonización tecnológicamente neutral, apoyado en normas internacionales, biocombustibles y mecanismos de control robustos. Trabajo conjunto: consolidar alianzas entre gobiernos, industria y sociedad civil para generar cambios reales y duraderos.

Impacto esperado

Si las medidas propuestas llegan a implementarse de manera coordinada en la región, en los próximos cinco años podría observarse una tendencia a la reducción de la siniestralidad de motociclistas. Este comportamiento iría acompañado de efectos positivos en la salud y la vida de las personas, así como en la productividad y en la eficiencia de la movilidad urbana y rural.

Para los empresarios y emprendedores vinculados al sector, el Manifiesto representa una oportunidad estratégica: la posibilidad de alinear sus operaciones con estándares de seguridad y sostenibilidad que no solo cumplen con las regulaciones, sino que generan confianza en el mercado.