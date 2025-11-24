Vehículos
Movilidad Bogotá este lunes, 24 de noviembre: así se comporta el tráfico en la ciudad
Hasta el momento no se presenta ninguna novedad de consideración. Conozca pico y placa y demás restricciones en la ciudad.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del país; entérese cómo avanza el tráfico en la capital, si hay bloqueos o movilizaciones y si el sistema Transmilenio opera con normalidad.
6:25 a.m. Congestión vehicular en la Autopista Sur
Un choque que involucra un motociclista complica la movilidad en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 73.
[06:25 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en el corredor de Autopista Sur con carrera 73, en sentido Occidente - Oriente, por siniestro vial entre dos motociclistas. @TransitoBta y Ambulancia en el punto. pic.twitter.com/bYaD79ygXY— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 24, 2025
Pico y placa para carros particulares hoy, 24 de noviembre
La restricción de movilidad aplica para los vehículos particulares terminadas en 1-2-3-4-5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 24, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy lunes día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/l0La2WsSXr
Restricción para vehículos de carga
Los vehículos de carga, mayores de 20 años, aplica desde entre las 6:00 a. m. y 8:00 a.m. y entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.
📣Recuerda que de lunes a viernes la restricción de circulación para los #VehículosDeCarga mayores a 20 años en Bogotá es de:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 24, 2025
🕕6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 🕔5:00 p.m. a 8:00 p.m.
🧐Todas las excepciones aquí➡️https://t.co/mtSIKtHCCW pic.twitter.com/euT2OcnGrl
TransMilneio opera con normalidad
El sistema de Transporte Masivo de Bogotá inició operaciones sin ningún tipo de novedad.
Buen inicio de semana, Bogotá🌞.— TransMilenio (@TransMilenio) November 24, 2025
Te deseamos una jornada tranquila y llena de pequeños momentos para sonreír.🚍💫 pic.twitter.com/7ye2H4FZ8y