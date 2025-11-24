Suscribirse

Movilidad Bogotá este lunes, 24 de noviembre: así se comporta el tráfico en la ciudad

Hasta el momento no se presenta ninguna novedad de consideración. Conozca pico y placa y demás restricciones en la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de noviembre de 2025, 11:50 a. m.
El éxodo de Semana Santa genera alto flujo en los principales corredores viales.
Agentes de tránsito civiles apoyan las operaciones para agilizar la movilidad en Bogotá durante las horas pico. | Foto: movilidadbogota

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del país; entérese cómo avanza el tráfico en la capital, si hay bloqueos o movilizaciones y si el sistema Transmilenio opera con normalidad.

6:25 a.m. Congestión vehicular en la Autopista Sur

Un choque que involucra un motociclista complica la movilidad en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 73.

Pico y placa para carros particulares hoy, 24 de noviembre

La restricción de movilidad aplica para los vehículos particulares terminadas en 1-2-3-4-5.

Restricción para vehículos de carga

Los vehículos de carga, mayores de 20 años, aplica desde entre las 6:00 a. m. y 8:00 a.m. y entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

TransMilneio opera con normalidad

El sistema de Transporte Masivo de Bogotá inició operaciones sin ningún tipo de novedad.

