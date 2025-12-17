Movilidad en Bogotá: accidente entre tres motociclistas complica tránsito en el sur de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.
Aquí puede enterarse cómo avanzan las vías de ingreso a la ciudad y cómo se comporta el tráfico en el resto de Bogotá.
7:50 a. m.: Accidente entre motociclistas
Siniestro vial en la localidad de Los Mártires entre tres motociclistas, en la Av. NQS con calle 3, sentido sur-norte. Varias ambulancias atienden la emergencia.
[07:45 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Los Mártires entre tres motociclistas, en la Av. NQS con calle 3, sentido sur-norte. Ambulancias y @TransitoBta atienden la novedad. 🔵Grupo Guía y agentes Civiles realizan gestión de tráfico en el corredor.
7:10 a. m.: Tráfico lento en Puente Aranda
Un camión varado complica la movilidad a la altura de la Avenida Centenario con Carrera 50 .
[07:11 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta tránsito lento en la localidad de Puente Aranda, por camión varado en la Av. Centenario con Carrera 50, sentido Oriente-Occidente.
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares miércoles, 17 de diciembre
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículo de carga en Bogotá
Así funciona la restricción de #PicoYPlaca para vehículos de carga en Bogotá.🚚🚛
Recuerda que esta medida rige de lunes a viernes de🕠 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.
Conoce aquí todas las excepciones:👇https://t.co/mtSIKtHCCW
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
Mantente informado con las noticias de movilidad en la ciudad con @Bogotatransito y @SectorMovilidad.📱
🚐Recuerda que la restricción vehicular de hoy para #ServicioDeTransporteEspecial es para vehículos con placa terminada en número 1 y 2. #MovilidadSegura
4:00 a. m.: TransMilenio comienza operación con normalidad
☀️ ¡Buenos días Bogotá!
En TransMi ya iniciamos operación para acompañarte en tus recorridos de hoy.❤️
💫Recuerda consultar tus rutas y horarios antes de salir. 🚍