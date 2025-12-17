Vehículos

Movilidad en Bogotá: accidente entre tres motociclistas complica tránsito en el sur de la ciudad

Conozca los desvíos, bloqueos e incidentes que complican la movilidad por los principales corredores viales de la capital.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de diciembre de 2025, 11:19 a. m.
La ciudad no presenta ninguna novedad en la madrugada de este miércoles, 17 de diciembre.
La ciudad no presenta ninguna novedad en la madrugada de este miércoles, 17 de diciembre. Foto: COLPRENSA

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

Aquí puede enterarse cómo avanzan las vías de ingreso a la ciudad y cómo se comporta el tráfico en el resto de Bogotá.

7:50 a. m.: Accidente entre motociclistas

Siniestro vial en la localidad de Los Mártires entre tres motociclistas, en la Av. NQS con calle 3, sentido sur-norte. Varias ambulancias atienden la emergencia.

7:10 a. m.: Tráfico lento en Puente Aranda

Un camión varado complica la movilidad a la altura de la Avenida Centenario con Carrera 50 .

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este jueves, 18 de diciembre

Vehículos

Europa avanza para desmontar prohibición de carros a gasolina a partir de 2035: Bruselas lanzó nueva propuesta

Vehículos

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 17 de diciembre: evite multas

Vehículos

¿Qué pasa si sale agua por el exhosto? preste atención a estos síntomas que pueden alertar un problema grave y costoso

Vehículos

América Latina, uno de los fortines para la electrificación e hibridación en la industria automotriz

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este martes, 15 de diciembre: revise y evite multas e inmovilizaciones

Bogotá

Así estuvo la movilidad en Bogotá este viernes, 12 de diciembre: congestión, siniestros y tránsito lento en corredores clave de la ciudad

Vehículos

Alertan patrón delictivo que usan motocicletas en andenes y senderos peatonales en Bogotá

Vehículos

Movilidad en Bogotá: así avanza la ciclovía nocturna de este jueves, 11 de diciembre

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares miércoles, 17 de diciembre

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículo de carga en Bogotá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio comienza operación con normalidad

Mas de Vehículos

El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este jueves, 18 de diciembre

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.

Europa avanza para desmontar prohibición de carros a gasolina a partir de 2035: Bruselas lanzó nueva propuesta

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Movilidad en Bogotá: así están las principales vías de la ciudad este miércoles, 17 de diciembre

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 17 de diciembre: evite multas

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.

¿Qué pasa si sale agua por el exhosto? preste atención a estos síntomas que pueden alertar un problema grave y costoso

El tono y los acabados pueden influir en la reparación de un vehículo.

América Latina, uno de los fortines para la electrificación e hibridación en la industria automotriz

Rotación Pico y Placa.

Rota el pico y placa en Cali para este martes, 15 de diciembre: revise y evite multas e inmovilizaciones

El estrés de carretera es más común delo que parece; hay señales que le pueden ayudar a identificar su lo padece.

Esto es lo que pueden provocar los trancones y los largos viajes por carretera a los conductores: señales y signos de alarma

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este martes 16 de diciembre

Noticias Destacadas