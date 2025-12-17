Movilidad en Bogotá: accidente entre tres motociclistas complica tránsito en el sur de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

Aquí puede enterarse cómo avanzan las vías de ingreso a la ciudad y cómo se comporta el tráfico en el resto de Bogotá.

7:50 a. m.: Accidente entre motociclistas

Siniestro vial en la localidad de Los Mártires entre tres motociclistas, en la Av. NQS con calle 3, sentido sur-norte. Varias ambulancias atienden la emergencia.

7:10 a. m.: Tráfico lento en Puente Aranda

Un camión varado complica la movilidad a la altura de la Avenida Centenario con Carrera 50 .

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares miércoles, 17 de diciembre

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículo de carga en Bogotá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio comienza operación con normalidad