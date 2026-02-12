Movilidad en Bogotá este jueves, 12 de febrero: movilización de recicladores provoca congestión por la calle 26

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
8:00 a. m.: Continúa afectación por la calle 26 por manifestación
#GestiónDelTráfico
[08:01 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 40, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada.
👮Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico.
7:16 a.m.: Plan tortuga de recicladores provoca congestión en la calle 26
#GestiónDelTráfico
[07:04 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan por la Av. El. Dorado (Calle 26) con NQS, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial.
👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.
6:29 a.m.: Choque entre bus y motocicleta en la localidad de Usme
#GestiónDelTráfico
[06:29 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Usme, en la Av. Caracas con calle 69A Sur, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/LhbzmDEGYY
6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, jueves día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:46 a.m.: Choque entre camión y motociclista en Kennedy
#GestiónDelTráfico
[05:46 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y motociclista, en la localidad de Kennedy, en la Av. Cali con Av. Guayacanes, en sentido Sur - Norte. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/K36L7odRaT
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
🏁#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 9 y 0.
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.