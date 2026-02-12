Vehículos

Movilidad en Bogotá este jueves, 12 de febrero: movilización de recicladores provoca congestión por la calle 26

El desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

12 de febrero de 2026, 6:49 a. m.
Las principales vías de la ciudad presentan algunos encharcamientos.
Las principales vías de la ciudad presentan algunos encharcamientos. Foto: MAURICIO FLOREZ

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:00 a. m.: Continúa afectación por la calle 26 por manifestación

7:16 a.m.: Plan tortuga de recicladores provoca congestión en la calle 26

6:29 a.m.: Choque entre bus y motocicleta en la localidad de Usme

6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá

5:46 a.m.: Choque entre camión y motociclista en Kennedy

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

Más de Vehículos

FOTO: MAURICIO FLOREZ

Movilidad en Bogotá este jueves, 12 de febrero: movilización de recicladores provoca congestión por la calle 26

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Por medio de este trámite podría recuperar el IVA generado en la compra de vehículos nuevos

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 12 de febrero: estos son los carros que no podrán circular

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Dura profecía sobre el futuro de los carros y marcas chinas: hablan de la desaparición de al menos 100 compañías

Según expertos, hay diferentes variables que hay que tener en cuenta a la hora de incorporarse a una glorieta.

Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda

El ‘Deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 12 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Ferrari tomó decisión para afrontar la carga arancelaria impuesta por Estados unidos a los vehículos importados.

Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos

La Unión Europea eliminó el arancel del 25 % a la importación de la Cupra Tavascan producida en China

Cupra recibe importante noticia para importar modelo desde China: condición de precio fue clave para facilitar su llegada al Viejo Continente

Noticias Destacadas