Movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero: congestión en la Avenida Boyacá complica tráfico en el sur de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:30 a. m.: Manifestantes permiten tránsito por la Avenida Boyacá

7:13 a. m.: Peatón atropellado en Puente Aranda

6:58 a. m.: Manifestantes bloquean Avenida Boyacá con calle 12

6:10 a. m.: Accidente entre automóvil y motocicleta en Fontibón

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis