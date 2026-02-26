Movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero: congestión en la Avenida Boyacá complica tráfico en el sur de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:30 a. m.: Manifestantes permiten tránsito por la Avenida Boyacá
[07:30 a.m.] Manifestantes se ubican sobre el andén y se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur -Norte.
Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor.
Por la novedad se registra congestión vehicular.
7:13 a. m.: Peatón atropellado en Puente Aranda
[07:13 a.m] Siniestro entre automóvil y peatón, en la localidad Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 63, en sentido Occidente - Oriente. Generando afectación en el contraflujo. Ambulancia en el punto y Grupo Guía gestiona el tráfico.
6:58 a. m.: Manifestantes bloquean Avenida Boyacá con calle 12
[06:58 a.m.] Se presenta afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, debido a manifestación.
Rutas alternas: Av. Américas, Carrera 68 y Av. Cali.
@TransitoBta y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico.
6:10 a. m.: Accidente entre automóvil y motocicleta en Fontibón
[06:10 a.m.] Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la Av. Boyacá con calle 23, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignada.
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, jueves, día PAR:
Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
Hoy la restricción de circulación para Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 3 y 4.
Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.