Vehículos
Movilidad en Bogotá este miércoles 3 de diciembre: tractomula que llevaba explosivos se partió en dos en la Autopista Norte
Conozca cómo avanza la movilidad en la capital del país y prepárese ante cualquier problema que pueda presentarse.
La movilidad es uno de los mayores problemas que afronta la ciudad de Bogotá, ya que suele presentarse un gran flujo vehicular que genera trancones y ocasiona retrasos en los desplazamientos hacia los lugares de destino.
Por eso, es importante estar informado sobre el estado de las principales vías de la capital del país y planear los viajes con anticipación para evitar cualquier contratiempo.
Conozca cómo avanza la movilidad en Bogotá y cómo está operando el transporte público este miércoles, 3 de diciembre:
6:31 a.m.: Se sigue atendiendo la emergencia en la Autopista Norte
Las autoridades de tránsito siguen atendiendo la emergencia ocasionada por un camión varado en la Autopista Norte.
[06:31 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 3, 2025
🟠Ruta alterna: Carrera 7.
🚚El tractocamión varado se encuentra afectando un carril https://t.co/Vx9kZGeii1 pic.twitter.com/jo5OhvVnBq
6:00 a.m.: Tractomula se partió en dos en la Autopista Norte
Una tractomula que transportaba insumos industriales para la empresa estatal Indumil se partió en dos cuando se desplazaba por la Autopista Norte, a la altura de la calle 233, justo frente al centro comercial Bima.
Al parecer, el vehículo lleva 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial, por lo que se le está dando un manejo especial a la situación.
[05:59 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 3, 2025
🟠Ruta alterna: Carrera 7.
👮Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/ylVVs7McrQ