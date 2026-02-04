Movilidad en Bogotá este miércoles 4 de febrero: fuerte trancón en la Autopista Norte por accidente entre carro y motociclista

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:31 a. m.: Se restablece funcionamiento de semáforos
[07:31 a.m.] #AEstaHora Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:
🚦Av. Cali con Calle 22
🚦Av. Boyacá con Dg. 51 sur
🚦Av Cra. 50 con Calle 33 sur
Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.
7:05 a. m. Camioneta y motociclista chocan en la Avenida Ciudad de Cali
[07:05 a.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial en la localidad de Suba, entre camioneta y motociclista en la Av. Cali con carrera 91, sentido norte-sur. Unidades de @TransitoBta y grupo guía en el punto.
6:20 a.m.: Accidente en la Autopista Norte con calle 128
Un vehículo y una motocicleta protagonizan accidente. Una ambulancia hace presencia en el sector mientras los agentes de tránsito buscan orientar el tráfico para aliviar la congestión en sentido norte-sur.
6:00 a.m.: Pico y placa para este miércoles 4 de febrero
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
🚖#FelizMiércoles | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m.