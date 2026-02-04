Vehículos

Movilidad en Bogotá este miércoles 4 de febrero: fuerte trancón en la Autopista Norte por accidente entre carro y motociclista

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

4 de febrero de 2026, 11:43 a. m.
Se reportó movilidad lenta en la Autopista Norte. Foto: Captura video de redes sociales

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:31 a. m.: Se restablece funcionamiento de semáforos

7:05 a. m. Camioneta y motociclista chocan en la Avenida Ciudad de Cali

6:20 a.m.: Accidente en la Autopista Norte con calle 128

Un vehículo y una motocicleta protagonizan accidente. Una ambulancia hace presencia en el sector mientras los agentes de tránsito buscan orientar el tráfico para aliviar la congestión en sentido norte-sur.

6:00 a.m.: Pico y placa para este miércoles 4 de febrero

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

