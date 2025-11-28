Vehículos
Movilidad en Bogotá este viernes, 28 de noviembre: autoridades atienden choque entre dos taxis y tres vehículos en Puente Aranda
Así avanza la movilidad en la capital del país; dos accidentes generaron problemas en diferentes vías.
La movilidad es uno de los puntos álgidos de Bogotá, razón por la que es recomendable mantenerse al tanto de lo que sucede en las principales vías de la ciudad y con los diferentes medios de transporte de la capital.
El alto número de vehículos que circulan a diario por Bogotá, la falta de cultura ciudadana y los innumerables frentes de obra que se encuentran abiertos, provocan congestión y caos en algunos corredores.
A continuación, descubra cómo se encuentra la movilidad en Bogotá y cuál es el funcionamiento del transporte público este viernes 28 de noviembre:
8:40 a. m.: Se recupera movilidad parcial en Puente Aranda
Los vehículos involucrados en el choque múltiple son orillados y se habilita la movilidad en un carril de la calzada en la calle 3 con carrera 36.
[08:40 a. m.] #MovilidadAhora | Los vehículos son orillados y se habilita la movilidad en un carril de la calzada en la calle 3 con carrera 36, en sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona. https://t.co/WrxJoKA1U7 pic.twitter.com/BKD3BNEKPS
7:55 a.m.: Choque múltiple provoca congestión en Puente Aranda
Dos taxis y tres automóviles protagonizan choque múltiple en la calle 3 con carrera 36, sentido occidente-oriente.
[07:55 a. m.] #MovilidadAhora | Siniestro múltiple entre dos taxis y tres automóviles, en la localidad de Puente Aranda, en la calle 3 con carrera 36, en sentido Occidente - Oriente. 🚑Ambulancias en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
🔴Ruta alterna: Carrera 50. pic.twitter.com/M0DGNWP4Sp
6:30 a.m. Camión varado complica movilidad en Chapinero
La movilidad en Chapinero se dificulta por un camión varado en la avenida Circunvalar con calle 84.
[06:31 a.m.] #MovilidadAhora | Camión varado en la localidad de Chapinero, en la Av. Circunvalar con calle 84 (ascenso). Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona. pic.twitter.com/aNKJyd91oP
6:20 a.m.: Choque múltiple
La camioneta, el bus y el camión involucrados en el choque múltiple fueron retirados y se recupera la movilidad en la avenida Cali con calle 5A sur, en sentido sur-norte.
[06:19 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Cali con calle 5A Sur, en sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
🛣Por la novedad se registra alto flujo vehicular. https://t.co/15nWLi1Suq pic.twitter.com/PUf5zFdtCE
6:14 a.m.: Choque de dos motocicletas
El choque entre dos motocicletas en la avenida Las Américas con carrera 63 obligó a la presencia de ambulancia.
[06:14 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 63, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/TUbdoFZzVf— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá para este viernes 28 de noviembre
La restricción de pico y placa para hoy impide la circulación de vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy viernes día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/giI5JTT0nD
4:00 a.m.: TransMilenio inicia operación con normalidad
El sistema de Transporte Masivo de la capital comenzó operación en la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, con total normalidad.
🌤️Feliz viernes, Bogotá. 🏙️— TransMilenio (@TransMilenio) November 28, 2025
Que tu viaje en TransMi este lleno de buena energía y pequeñas cosas buenas que se encuentran en el camino.🚍❤️ pic.twitter.com/hBHDFyFqdo