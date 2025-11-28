Suscribirse

Movilidad en Bogotá este viernes, 28 de noviembre: autoridades atienden choque entre dos taxis y tres vehículos en Puente Aranda

Así avanza la movilidad en la capital del país; dos accidentes generaron problemas en diferentes vías.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

28 de noviembre de 2025, 11:45 a. m.
La movilidad en Bogotá avanza sin contratiempos. | Foto: guillermo torres-semana

La movilidad es uno de los puntos álgidos de Bogotá, razón por la que es recomendable mantenerse al tanto de lo que sucede en las principales vías de la ciudad y con los diferentes medios de transporte de la capital.

Contexto: Más de 20.000 vehículos están a punto de ser inmovilizados en Bogotá: agentes tienen la lista

El alto número de vehículos que circulan a diario por Bogotá, la falta de cultura ciudadana y los innumerables frentes de obra que se encuentran abiertos, provocan congestión y caos en algunos corredores.

A continuación, descubra cómo se encuentra la movilidad en Bogotá y cuál es el funcionamiento del transporte público este viernes 28 de noviembre:

8:40 a. m.: Se recupera movilidad parcial en Puente Aranda

Los vehículos involucrados en el choque múltiple son orillados y se habilita la movilidad en un carril de la calzada en la calle 3 con carrera 36.

7:55 a.m.: Choque múltiple provoca congestión en Puente Aranda

Dos taxis y tres automóviles protagonizan choque múltiple en la calle 3 con carrera 36, sentido occidente-oriente.

6:30 a.m. Camión varado complica movilidad en Chapinero

La movilidad en Chapinero se dificulta por un camión varado en la avenida Circunvalar con calle 84.

6:20 a.m.: Choque múltiple

La camioneta, el bus y el camión involucrados en el choque múltiple fueron retirados y se recupera la movilidad en la avenida Cali con calle 5A sur, en sentido sur-norte.

6:14 a.m.: Choque de dos motocicletas

El choque entre dos motocicletas en la avenida Las Américas con carrera 63 obligó a la presencia de ambulancia.

6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá para este viernes 28 de noviembre

La restricción de pico y placa para hoy impide la circulación de vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5.

4:00 a.m.: TransMilenio inicia operación con normalidad

El sistema de Transporte Masivo de la capital comenzó operación en la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, con total normalidad.

Movilidad Bogotá

Noticias Destacadas

