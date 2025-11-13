Suscribirse

Movilidad en Bogotá hoy jueves, 13 de noviembre: accidente en la Autopista Sur con avenida Boyacá

Desde muy temprano se han reportado algunas afectaciones viales en la ciudad.

Redacción Vehículos
13 de noviembre de 2025, 1:58 p. m.
Accidente en la Autopista Sur con Avenida Boyacá, esta mañana de jueves 13 de noviembre.
El accidente en la Autopista Sur con avenida Boyacá, esta mañana de jueves 13 de noviembre. | Foto: Cuenta en X: @BogotaTransito

La Secretaría de Movilidad ha venido reportando este jueves, 13 de noviembre, cómo avanza el tráfico en la capital del país, teniendo en cuenta algunos accidentes de tránsito que se han registrado desde muy temprano.

Es por ello que, en SEMANA, les iremos contando a los capitalinos cómo va avanzando la movilidad en la capital del país, de modo que no se vean afectados en sus recorridos diarios.

11:10 a.m.: Accidente en la Autopista Sur con avenida Boyacá

Tránsito reporta un accidente entre un camión y un automóvil en la localidad de Tunjuelito, más exactamente en la Autopista Sur con avenida Boyacá, en sentido occidente-oriente.

Lo anterior genera congestión vehicular en la zona, debido a que hay paso a un carril.

10:15 a.m.: Vehículo varado en la localidad de Engativá

Desde Movilidad reportan que un vehículo se varó en la av. Boyacá con calle 54, en sentido sur-norte, localidad de Engativá.

9:50 a.m.: Cierres viales

Teniendo en cuenta el inicio de ExpoCundinamarca 2025, anuncian cierres viales durante tres días en la calle 63 entre la carrera 68 y carrera 60.

8:40 a.m.: Se recupera la movilidad en la av. carrera 10 con calle 9

Camión que colisionó contra un andén es retirado de la zona y se recuperó la movilidad.

7:38 a.m.: Camión colisiona contra un andén

En la localidad de La Candelaria, camión colisionó contra un andén, en la av. carrera 10 con calle 9, en sentido sur-norte.

6:30 a.m.: Encharcamiento en la localidad de Puente Aranda

Tras las fuertes lluvias que se presentaron durante las últimas horas en Bogotá, se presenta encharcamiento en la localidad de Puente Aranda, en la av. Américas con carrera 62, en sentido oriente-occidente.

5:56 a.m.: Camión varado en la localidad de Engativá

El camión presentó problemas mecánicos en la calle 80 con carrera 115, en sentido oriente-occidente. Al lugar arribaron unidades de tránsito y grúas.

4:44 a.m.: Siniestro entre tractocamión y camión que sufre volcamiento

El siniestro vial se registró en la localidad de Usaquén, en la calle 183 con carrera 16, en sentido occidente-oriente.

