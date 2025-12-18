Movilidad en Bogotá para este jueves, 18 de diciembre: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

7:19 a. m.: Congestión en la Avenida NQS con Calle 68

Vehículo varado provoca congestión es sentido norte sur.

6:52 a. m.: Comienzan labores para retirar el camión en la Calle 80

6:17 a. m.: Complicaciones en la calle 80

Servicio de Transmilenio en la Calle 80 se ve afectado por camión varado.

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares