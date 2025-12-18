Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 18 de diciembre: así están las vías en la capital

Entérese del estado de las vías, bloqueos, movilizaciones y accidentes que afectan la movilidad en Bogotá.

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de diciembre de 2025, 12:36 p. m.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

¿Nuevos radares de velocidad en Bogotá pueden generar comparendos? Estos son los 11 puntos donde están instalados

7:19 a. m.: Congestión en la Avenida NQS con Calle 68

Vehículo varado provoca congestión es sentido norte sur.

6:52 a. m.: Comienzan labores para retirar el camión en la Calle 80

6:17 a. m.: Complicaciones en la calle 80

Servicio de Transmilenio en la Calle 80 se ve afectado por camión varado.

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares

