Movilidad en Bogotá para este jueves, 18 de diciembre: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obra, complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.
7:19 a. m.: Congestión en la Avenida NQS con Calle 68
Vehículo varado provoca congestión es sentido norte sur.
[07:19 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Barrios Unidos, por automóvil varado en la Av. NQS con Calle 68, sentido Norte-Sur. Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/FE8cPjx9eL— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 18, 2025
6:52 a. m.: Comienzan labores para retirar el camión en la Calle 80
[06:52 a.m.] #AEstaHora | Unidad de grúa llega al punto para iniciar maniobras y retirar el tractocamión del corredor. Unidades en terreno, continúan realizando gestión de tráfico en el sector. https://t.co/MZmgh5NNZW pic.twitter.com/nsNawPgZZk— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 18, 2025
6:17 a. m.: Complicaciones en la calle 80
Servicio de Transmilenio en la Calle 80 se ve afectado por camión varado.
⏰ #TMAhora (6:17 a. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) December 18, 2025
📍 Calle 80 con Carrera 119:
Por tractocamión varado en la calle 80 con Carrera 119, algunos servicios duales desde y hacia el Portal 80 implementan retornos desde la Carrera 107 con Calle 80, debido a la alta congestión. pic.twitter.com/cqTBCSGaoC
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 18, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/eiCO9PgJCJ