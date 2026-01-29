Movilidad en Bogotá para este jueves, 29 de enero: encharcamientos complican algunas vías

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

7:14 a. m.: Cierre en la NQS con calle 10 por accidente entre volqueta y motociclista





7:00 a. m.: Camioneta varada en la Autopista con calle 162

6:25 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en el sur de Bogotá

6:20 a. m.: Bus varado en vía a La Calera

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para este jueves, 29 de enero

Este jueves, 29 de enero, no circulan carros particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0.

6:00 a. m.: Congestión en entrada a Bogotá por la calle 13

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá