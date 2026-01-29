Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 29 de enero: encharcamientos complican algunas vías

Las lluvias de las últimas horas en la capital complican la movilidad por algunas vías de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de enero de 2026, 11:46 a. m.
Conozca los detalles de la movilidad en Bogotá este jueves, 29 de enero
La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

7:14 a. m.: Cierre en la NQS con calle 10 por accidente entre volqueta y motociclista


7:00 a. m.: Camioneta varada en la Autopista con calle 162

6:25 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en el sur de Bogotá

6:20 a. m.: Bus varado en vía a La Calera

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para este jueves, 29 de enero

Este jueves, 29 de enero, no circulan carros particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0.

6:00 a. m.: Congestión en entrada a Bogotá por la calle 13

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

