Movilidad en Bogotá para este jueves, 29 de enero: encharcamientos complican algunas vías

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.
Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.
7:14 a. m.: Cierre en la NQS con calle 10 por accidente entre volqueta y motociclista
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[07:14 a.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre vial en la NQS con Calle 10, en sentido Sur - Norte, por siniestro vial entre volqueta y motociclista.
🔵Ruta alterna: Av. Comuneros.
Agentes Civiles y @TransitoBta en el punto. https://t.co/lACSD4p3KO pic.twitter.com/WbLuexzWzk
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[07:04 a.m.] #MovilidadAhora | Novedades viales en:
📍Siniestro, NQS con calle 10, Sur - Norte.
⭕️Ruta alterna: Av. Comuneros.
🚚Camión varado, NQS con Calle 40A, Sur - Norte. pic.twitter.com/xcKravdVgr
7:00 a. m.: Camioneta varada en la Autopista con calle 162
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[06:51 a.m.] #MovilidadAhora | Camioneta varada en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 162, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/fAXAcAYnA9
6:25 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en el sur de Bogotá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[06:25 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y motociclista en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Boyacá con carrera 19A bis, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia en el punto.
Por la novedad se registra congestión vehicular. pic.twitter.com/717cBYNJIT
6:20 a. m.: Bus varado en vía a La Calera
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[06:17 a.m.] #MovilidadAhora | Bus varado en la localidad de Chapinero, en la vía Bogotá - La Calera con kilómetro 2. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/bEq4Ks7hCE
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para este jueves, 29 de enero
Este jueves, 29 de enero, no circulan carros particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, jueves, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/9Rq8AwPEQ8
6:00 a. m.: Congestión en entrada a Bogotá por la calle 13
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
[05:59 a.m.] #MovilidadAhora | Ingresando a la ciudad por el corredor de la Av. Centenario (Calle 13) se registra alto flujo vehicular.
🟠Ruta alterna: Calle 80. pic.twitter.com/omzfenKcdz
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
🧐#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 5 y 6.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/DEMNRB2tmm