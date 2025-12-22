Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: congestión en la Autopista Norte y en la NQS por manifestaciones

La movilidad en Bogotá es uno de los temas álgidos en la capital; a la congestión por el alto número de frentes de obra, la falta de infraestructura y el elevado tráfico vehicular, se le suma las complicaciones propias de la época decembrina.

Siga aquí lo que sucede en las principales vías de la capital.

8:59 a. m.: Manifestantes avanzan por la NQS

Autoridades habilitaron tráfico por la calzada mixta de al Autopista Norte sentido norte sur.

8:25 a. m.: Cierran Avenida La Esperanza

Autoridades realizan investigación en la zona y por precaución cierran la Avenida La Esperanza con carrera 111.

7:45 a. m.: Agentes de movilidad atienen complicaciones en la Autopista Norte

7:20 a. m.: Retrasos de hasta 30 minutos en TransMilenio

Con bloqueos intermitentes, recicladores complican la movilidad en el norte de la ciudad. Afectan calzada mixta y exclusiva hacia el sur de la capital.

7:10 a. m.: Autopista Norte sigue afectada por manifestación de recicladores

6:42 a. m.: Continúa afectación en la Autopista Norte

Manifestaciones complican la movilidad en el norte de la ciudad; viajeros y conductores reportan fuerte trancón a la altura de la Calle 100.

6:31 a. m.: Rutas TransMizonal afectadas por bloqueos en la Calle 100

6:05 a. m.: Bloqueos en TransMilenio Calle 100

Por manifestaciones en la estación Calle 100, no hay paso de los articulados hacia el sur de la ciudad.

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares