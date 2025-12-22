Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: congestión en la Autopista Norte y en la NQS por manifestaciones

La movilidad en Bogotá es uno de los temas álgidos en la capital; a la congestión por el alto número de frentes de obra, la falta de infraestructura y el elevado tráfico vehicular, se le suma las complicaciones propias de la época decembrina.
Siga aquí lo que sucede en las principales vías de la capital.
8:59 a. m.: Manifestantes avanzan por la NQS
Autoridades habilitaron tráfico por la calzada mixta de al Autopista Norte sentido norte sur.
[08:59 a.m.] #MovilidadAhora | ✅🛣️Se habilita la movilidad en la calzada rápida en la Autopista Norte con calle 94, en sentido Norte - Sur.
📍Manifestantes avanzan por la NQS (sector La Castellana), en sentido Norte - Sur, generando afectación vial.🔴Ruta alterna Carrera 7.
8:25 a. m.: Cierran Avenida La Esperanza
Autoridades realizan investigación en la zona y por precaución cierran la Avenida La Esperanza con carrera 111.
[08:24 a.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre preventivo en la Av. Esperanza con carrera 111, en ambos sentidos viales, debido a investigación.
Ruta alterna: Av. Centenario (calle 13).
7:45 a. m.: Agentes de movilidad atienen complicaciones en la Autopista Norte
[08:04 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta desvían y gestionan el tráfico en la Autopista Norte con calle 94, en sentido Norte - Sur, debido a manifestación que genera afectación vial en las calzadas lenta y rápida.
🔴Ruta alterna: Av. Boyacá.
[07:33 a.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en las calzadas lenta y rápida, en la Autopista Norte con calle 94, en sentido Norte-Sur, debido a manifestación.
🟡Ruta alterna: Av. Boyacá.
👮Agentes Civiles, Grupo Guía y @TransitoBta desvían el tráfico en la zona.
7:20 a. m.: Retrasos de hasta 30 minutos en TransMilenio
Con bloqueos intermitentes, recicladores complican la movilidad en el norte de la ciudad. Afectan calzada mixta y exclusiva hacia el sur de la capital.
⏰ #TMAhora (7:20 a. m)
📍Autopista Norte, a la altura de la estación Calle 100:
Servicios de TransMilenio en la Autopista Norte presentan desfases en su operación de hasta 30 minutos, debido a las manifestaciones ajenas a la operación que permanecen en la zona y realizan…
7:10 a. m.: Autopista Norte sigue afectada por manifestación de recicladores
[07:01 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan y generan afectación vial en las calzadas lenta y rápida en la Autonorte con calle 94, en sentido Norte - Sur.
Ruta alterna: Av. Boyacá
👮Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta desvían y gestionando el tráfico en la zona.
6:42 a. m.: Continúa afectación en la Autopista Norte
Manifestaciones complican la movilidad en el norte de la ciudad; viajeros y conductores reportan fuerte trancón a la altura de la Calle 100.
Ni los recicladores se salvan del nefasto gobierno, bloqueada la autonorte en la calle 100. No hay paso hacía el sur
A esta hora se presenta protesta de recicladores en la autopista norte con calle 100, lo que mantiene bloqueada la movilidad en esta zona.
#TMAhora ⏰ 6:42 a.m
📍Autopista Norte, a la altura de la estación Calle 100.
Debido a las manifestaciones ajenas a la operación en la zona, se presenta paso restringido intermitente para los buses de TransMilenio que pueden generar retrasos en algunos servicios.
📍Calle 100… pic.twitter.com/qLNYq2gZOn
6:31 a. m.: Rutas TransMizonal afectadas por bloqueos en la Calle 100
#TMAhora ⏰ 6:31 a.m.
📍Calle 100 por Carrera 47 A
Se tiene paso restringido en sentido occidente-oriente, debido a manifestaciones ajenas a la operación.
Rutas TransMizonal afectadas:
🚍 291
🚍 465A
🚍 A305
🚍 A610
🚍 A713
🚍 B904
🚍 B916
🚍 T62
🚍 402
🚍 403A
🚍 442
🚍 634… pic.twitter.com/FIhpCPZUb6
6:05 a. m.: Bloqueos en TransMilenio Calle 100
Por manifestaciones en la estación Calle 100, no hay paso de los articulados hacia el sur de la ciudad.
[06:12 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes llegan a la Autopista Norte con calle 100, en sentido Norte - Sur, generando afectación vial en la calzada mixta.
🔴Ruta alterna: Av. Boyacá.
Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la zona.
#TMAhora ⏰ 6:05 a.m
📍Autopista Norte a la altura de la calle 100
Por manifestaciones ajenas a la operación en desplazamiento, al momento no hay paso para los buses de TransMilenio hacia el sur.
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, lunes, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.