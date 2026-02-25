Movilidad en Bogotá para este miércoles, 25 de febrero: así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:42 a. m.: Se recupera movilidad en la Calle 13 tras choque entre vehículo y motocicleta

6:57 a. m.: Alto flujo vehicular en la salida de Bogotá por la calle 80

6:42 a. m.: Se recupera movilidad en la NQS

6:16 a. m.: Choque entre 2 camiones en la NQS con calle 45

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá