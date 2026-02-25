Movilidad en Bogotá para este miércoles, 25 de febrero: así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:42 a. m.: Se recupera movilidad en la Calle 13 tras choque entre vehículo y motocicleta
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
[07:42 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Centenario (Calle 13) con Av. Boyacá, en sentido occidente - oriente.
📲 Únete ahora a nuestro canal de WhatsApp👉🏻 https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/5dE66MlIAo pic.twitter.com/DmwX4bHvlS
6:57 a. m.: Alto flujo vehicular en la salida de Bogotá por la calle 80
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
[06:57 a.m.] #MovilidadAhora | Saliendo de la ciudad por el corredor de la Carrera 7 se registra alto flujo vehicular.
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en la intersección de la calle 183. pic.twitter.com/RAksDGDBTF
6:42 a. m.: Se recupera movilidad en la NQS
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
[06:42 a.m.] #MovilidadAhora | El camión es retirado del carril rápido y se recupera la movilidad en la NQS con calle 45, en sentido Sur - Norte.
Agentes Civiles y Grupo Guía continúan gestionando el tráfico en el punto. https://t.co/jneMXmyElX pic.twitter.com/T760GEoFNv
6:16 a. m.: Choque entre 2 camiones en la NQS con calle 45
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
[06:16 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos camiones en la localidad de Teusaquillo, en la NQS con calle 45, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta en el punto.
👮Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan el tráfico en el punto. pic.twitter.com/cQbKlYopC6
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, miércoles, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/VnLk9aVXCq
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
📣Hoy, miércoles la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 1 y 2.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/vIjZmJQzKU