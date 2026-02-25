Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 25 de febrero: así están las principales vías de la capital

Este es el estado de las principales vías de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

25 de febrero de 2026, 6:31 a. m.
Avenida NQS con calle 45 presenta congestión. Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:42 a. m.: Se recupera movilidad en la Calle 13 tras choque entre vehículo y motocicleta

6:57 a. m.: Alto flujo vehicular en la salida de Bogotá por la calle 80

6:42 a. m.: Se recupera movilidad en la NQS

6:16 a. m.: Choque entre 2 camiones en la NQS con calle 45

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

