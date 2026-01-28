Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: encharcamientos complican el tránsito

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.
Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.
6:55 a . m.: Lluvias y encharcamientos afectan movilidad
#GestiónDelTráfico— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 28, 2026
Buenos días, Bogotá 🏙️
Aquí te contamos cómo está la movilidad a esta hora de la mañana para que programes tus desplazamientos y evites contratiempos. 🛣️
Te invitamos a seguir nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado en tiempo real sobre todas las… pic.twitter.com/oZywbGYijU
6:00 a. m.: Pico y placa para Bogotá este miércoles, 28 de enero
Este miércoles, no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 28, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/SURnDEcIOF
5:30 a. m.: Carro varado en la entrada a Bogotá por la Autopista Norte
[05:30 a.m.] #GestiónDelTráfico | se presenta automóvil varado en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 209, sentido norte-sur. Se asigna unidad de @TransitoBta y asistencia de grúa. pic.twitter.com/stbWrMCbTR— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 28, 2026
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizMiércoles | #GerenciaEnVía te informa la restricción de circulación para taxis en Bogotá, hoy la medida aplica para vehículos con placas terminadas en número 3⃣ y 4⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 28, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/B9zBlTbTZG