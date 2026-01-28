VEHÍCULOS

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: encharcamientos complican el tránsito

Conozca las restricciones y el estado de las principales vías de la capital.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:35 a. m.
Aún persisten algunos encharcamientos en distintas zonas de Bogotá
Aún persisten algunos encharcamientos en distintas zonas de Bogotá Foto: @BogotaTransito

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

6:55 a . m.: Lluvias y encharcamientos afectan movilidad

6:00 a. m.: Pico y placa para Bogotá este miércoles, 28 de enero

Este miércoles, no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.

5:30 a. m.: Carro varado en la entrada a Bogotá por la Autopista Norte

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

