Movilidad en Bogotá para este viernes, 16 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:30 a. m.: Choque en Antonio Nariño involucró a 4 motociclistas
Unidad de grupo guía hace presencia en el punto y confirma que son cuatro los motociclistas implicados en el siniestro vial.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
[07:00 a.m.] #MovilidadAhora | Unidad de grupo guía hace presencia en el punto y confirma que son cuatro los motociclistas implicados en el siniestro vial. Ambulancia y @TransitoBta realizan la atención de la novedad. https://t.co/yIwmPAooZI pic.twitter.com/TUlAopfsak
6:47 a. m.: Choque entre dos motocicletas en la localidad Antonio Nariño
#GestiónDelTráfico #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Antonio Nariño, entre dos motociclistas en la autopista Sur con carrera 37 sur. Unidades de ambulancia atienden la novedad.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
👮@TransitoBta asignada y en desplazamiento.
⚠️Paso controlado a un carril. pic.twitter.com/EShS4fRAed
6:30 a. m.: Choque en la Autopista Norte
Choque de dos buses en la salida a Bogotá por la Autopista Norte
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
[06:30 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre bus y bus zonal en la autopista Norte con calle 188, sentido sur-norte. @TransitoBta asignada.
🔵Grupo Guía en el punto
❌Afectación de tres carriles de la calzada. pic.twitter.com/Dkb9klTzsC
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares
Durante la jornada no podrán circular los vehículos cuya placa termine en 1-2-3-4-5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/d6q30AI80X
5:42 a. m.: Camión varado en la Avenida Boyacá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
[05:42 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Fontibón, por camión varado en la Av. Boyacá con calle 20, sentido sur-norte.
Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa. Grupo Guía en desplazamiento, pic.twitter.com/EQQUdrXwmu
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
La restricción de circulación para taxis en Bogotá es para las placas terminadas en 3 y 4.
#FelizViernes| #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 3 y 4.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 16, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/FbVqh3vvgS