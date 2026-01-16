Movilidad en Bogotá para este viernes, 16 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:30 a. m.: Choque en Antonio Nariño involucró a 4 motociclistas

Unidad de grupo guía hace presencia en el punto y confirma que son cuatro los motociclistas implicados en el siniestro vial.

6:47 a. m.: Choque entre dos motocicletas en la localidad Antonio Nariño

6:30 a. m.: Choque en la Autopista Norte

Choque de dos buses en la salida a Bogotá por la Autopista Norte

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares

Durante la jornada no podrán circular los vehículos cuya placa termine en 1-2-3-4-5.

5:42 a. m.: Camión varado en la Avenida Boyacá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

La restricción de circulación para taxis en Bogotá es para las placas terminadas en 3 y 4.