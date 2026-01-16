Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 16 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

16 de enero de 2026, 11:47 a. m.
La movilidad en Bogotá es uno de los puntos más críticos de la ciudad.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:30 a. m.: Choque en Antonio Nariño involucró a 4 motociclistas

Unidad de grupo guía hace presencia en el punto y confirma que son cuatro los motociclistas implicados en el siniestro vial.

6:47 a. m.: Choque entre dos motocicletas en la localidad Antonio Nariño

6:30 a. m.: Choque en la Autopista Norte

Choque de dos buses en la salida a Bogotá por la Autopista Norte

