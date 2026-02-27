Movilidad en Bogotá para este viernes, 27 de febrero; bloqueo en la avenida Boyacá complica tráfico en el sur de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:43 a.m.: Bloqueos en la avenida Boyacá complican movilidad en el sur de Bogotá

6:51 a.m.: Continúan bloqueos en la avenida Boyacá

6:46 a.m.: Choque entre dos camionetas en vía a La Calera

6:12 a.m.: Protesta en la avenida Boyacá con calle 12

6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis