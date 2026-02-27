Movilidad en Bogotá para este viernes, 27 de febrero; bloqueo en la avenida Boyacá complica tráfico en el sur de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:43 a.m.: Bloqueos en la avenida Boyacá complican movilidad en el sur de Bogotá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
[07:43 a.m.] #MovilidadAhora | Persiste la afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, por manifestación.
👮Grupo Guía, @TransitoBta y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor. https://t.co/rdgvo0ove4 pic.twitter.com/8MkZa68uAE
6:51 a.m.: Continúan bloqueos en la avenida Boyacá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
[06:51 a.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, debido a manifestación.
👮Grupo Guía, @TransitoBta y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor. https://t.co/vh5xHMHWNG pic.twitter.com/IQqrTdFlmr
6:46 a.m.: Choque entre dos camionetas en vía a La Calera
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
[06:46 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos camionetas en la localidad de Chapinero, en el vía Bogotá - La Calera con kilómetro 3.5
👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/Gie3MimZgK
6:12 a.m.: Protesta en la avenida Boyacá con calle 12
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
[06:10 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, debido a manifestación.
🟠Rutas alternas: Av. Américas, Carrera 68 y Av. Cali.
👮@TransitoBta y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico. pic.twitter.com/Q373XjMuW5
6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, viernes, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/NbKsRykPuf
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
#FelizViernes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 5 y 6.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 27, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/hBPKLvFFqW