Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este jueves, 13 de noviembre, en la ciudad
La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó a la ciudadanía que se mantiene activa la restricción vehicular mediante el pico y placa en la ciudad de Bogotá.
Esta medida buscar descongestionar la movilidad en la capital entre las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., horario en el que se aplica la jornada para automóviles particulares.
Este jueves 13 de noviembre pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los carros de servicio público tipo taxi tendrán restricción los terminados en 3 y 4., desde las 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Entre tanto, los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 que no acaten la norma durante este día, podrán ser multados o en su defecto sería inmovilizado el automóvil.
Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el pico y placa solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.
El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co.
“Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalló el SDM.
Así operará el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de noviembre:
- Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional.
- Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.