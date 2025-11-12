La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó a la ciudadanía que se mantiene activa la restricción vehicular mediante el pico y placa en la ciudad de Bogotá.

Esta medida buscar descongestionar la movilidad en la capital entre las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., horario en el que se aplica la jornada para automóviles particulares.

Este jueves 13 de noviembre pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los carros de servicio público tipo taxi tendrán restricción los terminados en 3 y 4., desde las 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Entre tanto, los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 que no acaten la norma durante este día, podrán ser multados o en su defecto sería inmovilizado el automóvil.

Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el pico y placa solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co.

“Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalló el SDM.

Así operará el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de noviembre: