VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este jueves, 13 de noviembre, en la ciudad

La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
12 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Twitter: @Deyaniravilam

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó a la ciudadanía que se mantiene activa la restricción vehicular mediante el pico y placa en la ciudad de Bogotá.

Esta medida buscar descongestionar la movilidad en la capital entre las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., horario en el que se aplica la jornada para automóviles particulares.

Este jueves 13 de noviembre pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los carros de servicio público tipo taxi tendrán restricción los terminados en 3 y 4., desde las 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Entre tanto, los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 que no acaten la norma durante este día, podrán ser multados o en su defecto sería inmovilizado el automóvil.

Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el pico y placa solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co.

“Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalló el SDM.

Así operará el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de noviembre:

  • Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional.
  • Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Noticias Destacadas

