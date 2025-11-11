Suscribirse

¿Hay descuento por pronto pago para las fotomultas? Esto dice la norma para los comparendos electrónicos

Si recibe una notificación de fotomulta, debe consultar de cuánto es la infracción y realizar el curso para tener derecho a descuento.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

11 de noviembre de 2025, 6:58 p. m.
Detección electrónica en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

En Bogotá, las personas que reciben un comparendo por una posible infracción a las normas de tránsito tienen la posibilidad de acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción, siempre y cuando realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos por la ley.

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Los comparendos en vía tiene un plazo mucho más corto que las fotomultas. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Actualmente, se cuentan con cinco puntos para realizar estos cursos:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
  • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

  • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Las cámaras tendrán cualidades operativas que permitirán funcionar en condiciones en las que antes no lo hacían.
Las fotomultas deben ser validadas por el presunto infractor. Tiene derecho a impugnar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Descuentos a comparendos electrónicos:

  • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
  • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Plazos y canales para impugnar una infracción de tránsito

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual.

Plazos o términos:

  • Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017), la cual deja claro cuál es el procedimiento para realizar este trámite.

La cita para impugnar es gratuita y debe gestionarse sin intermediarios a través de los canales oficiales: la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic.

Para orientación adicional, los ciudadanos también pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este año 2025, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Comparendo de policía de tránsito de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Paso a paso para el pago de multas de tránsito en Bogotá

  1. Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos y dé clic en: Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago. 
  2. Digite los datos requeridos. 
  3. Seleccioné el captcha y haga clic en consultar. 
  4. Si tiene comparendos, dé clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo. 
  5. Podrá realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado. 

El proceso a través de Mi Movilidad a un clic

  1. Ingrese a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.  
  2. Inicie sesión o da clic en continuar. 
  3. Ingrese al módulo comparendos 
  4. Digite los datos requeridos. 
  5. Selecciona el captcha y haga clic en consultar. Continúe el proceso. 

