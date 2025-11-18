Pico y placa en Bogotá: Horarios y rotación el miércoles 19 de noviembre

Este miércoles, 19 de noviembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de noviembre

Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles, 19 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de noviembre