Pico y placa en Bogotá: Horarios y rotación el miércoles 19 de noviembre

Para los vehículos particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6 a. m.

Redacción Vehículos
18 de noviembre de 2025, 4:03 p. m.
Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este miércoles, 19 de noviembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de noviembre

  • Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles, 19 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de noviembre

  • Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Viernes 21 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Sábado 22 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Jueves 27 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Viernes 28 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa. 

