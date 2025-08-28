Suscribirse

Pico y placa en Cali: atentos a los vehículos que tendrán restricción este viernes 29 de agosto

Habrá operativos de control en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

Editor en Semana

28 de agosto de 2025, 5:57 p. m.
Rotación Pico y Placa.
La medida aplica para todos los vehículos particulares que transiten por la ciudad. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cali mantendrá este viernes, 29 de agosto de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este viernes no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos que están exentos de esta restricción son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida

