Pico y placa en Cali el jueves 11 de septiembre: así funciona la restricción

La medida de pico y placa en Cali sigue vigente este jueves 11 de septiembre.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de septiembre de 2025, 5:15 p. m.
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Una nueva jornada de restricción vehicular del pico y placa está vigente este jueves 11 de septiembre en la capital del Valle del Cauca, Cali.

La medida ambiental, implementada por la Alcaldía de Cali, es una estrategia para mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de tráfico en las principales vías de la ciudad.

Con el objetivo de crear un ambiente más limpio y ordenado para los caleños, la administración municipal continúa aplicando estas regulaciones, que han demostrado su efectividad en la reducción de la contaminación atmosférica.

Contexto: Nueva reglamentación para motociclistas está en curso; conductores de carros también tendrían que acatarla
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Vehículos afectados por la medida del jueves

Durante esta jornada, la restricción impacta específicamente los automóviles cuyas placas terminen en los números 9 y 0.

Estos vehículos deben permanecer fuera de circulación desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, completando un período de 13 horas continuas de prohibición.

La medida ocupa todas las vías de Cali, por lo que los propietarios de vehículos que tengan el número de restricción en la última cifra de la placa deben buscar alternativas de movilidad durante el horario establecido.

Vehículos exentos y sanciones

No a todos los vehículos les aplica la medida; según las disposiciones contenidas en el Decreto 4112.010.20.0398 de 2025, varios tipos de vehículos mantienen el derecho de circular libremente.

Los automóviles eléctricos e híbridos quedan completamente libres de la restricción, al igual que toda la flota de transporte público, las motocicletas, los vehículos oficiales y aquellos conducidos por personas que presenten algún tipo de discapacidad motriz.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
Los operativos de control se desarrollan para verificar que los ciudadanos y turistas cumplan la restricción. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Quienes decidan ignorar esta normativa enfrentarán una sanción económica considerable, pues el precio de la multa asciende a $ 711.000, monto que corresponde exactamente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esta penalización busca garantizar el cumplimiento efectivo de la medida y reforzar la importancia de respetar las regulaciones ambientales establecidas por la autoridad municipal.

