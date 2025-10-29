Suscribirse

Pico y placa en Medellín: así rotará la medida este jueves 30 de octubre

La restricción aplica para carros particulares, motos y taxis.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 12:08 a. m.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Agentes de tránsito realizaron controles durante el pico y placa en la capital antioqueña. | Foto: Alcaldía de Medellín

En la capital de Antioquia se mantiene activo el Decreto 0667 de 2025, por medio del cual se establece la rotación y reglamentación de la medida de pico y placa en el Distrito de Medellín para el segundo semestre del año 2025.

“El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos”, dice la Alcaldía de Medellín.

En Medellín el pico y placa funciona de la siguiente manera para carros particulares (con el último número de la placa) y motos (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos:

  • Lunes: 6 y 9.
  • Martes: 5 y 7.
  • Miércoles: 1 y 8.
  • Jueves: 0 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.
En Medellín y el Valle de Aburrá están exentos de la restricción los vehículos eléctricos, híbridos y a gas
Pico y placa en Medellín | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La norma para vehículos particulares se implementa de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., al igual que la restricción para el servicio público tipo taxi.

Este jueves 30 de octubre de 2025 no se podrán movilizar los carros y motos que terminen en 0 y 2, mientras que para los taxis la prohibición será para las placas terminadas en 5.

Vías exentas de pico y placa

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente. También siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera.

La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

