Pico y placa en Medellín: así será la restricción este martes, 26 de agosto
La medida regirá en horarios diferentes dependiendo del tipo de vehículo.
Durante la última semana de agosto, las autoridades de tránsito siguen haciendo efectiva la medida de pico y placa en Medellín con de fin de contrarrestar a la movilidad.
Por lo tanto, se dio a conocer la restricción para carros, motos y taxis para este martes 26 de agosto, la cual regirá en horarios diferentes dependiendo del tipo de vehículo.
De acuerdo con la norma, la medida irá desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. para carros particulares, mientras que los taxis no se podrán movilizar desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Así las cosas, la Secretaría de Movilidad recordó que durante la jornada no podrán circular por la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en 5 y 7.
En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción se aplicará a aquellas que comiencen con los mismos dígitos: 5 y 7. Mientras que, para los vehículos de transporte individual tipo taxi, la movilidad estará restringida para aquellos que finalicen en 0.
Para quien incumpla esta medida de pico y placa deberá pagar una multa de $711.750, además de que su vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a patio, lo que generaría costos adicionales.
Frente a esta medida, algunas vías están exentas a la restricción, las cuales son: avenida Regional, el tramo de Las Palmas y la vía hacia Occidente, así como también los accesos a los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10.