Pico y placa en Medellín: así será la restricción este martes, 26 de agosto

Durante la última semana de agosto, las autoridades de tránsito siguen haciendo efectiva la medida de pico y placa en Medellín con de fin de contrarrestar a la movilidad.

Por lo tanto, se dio a conocer la restricción para carros, motos y taxis para este martes 26 de agosto, la cual regirá en horarios diferentes dependiendo del tipo de vehículo.

De acuerdo con la norma, la medida irá desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. para carros particulares, mientras que los taxis no se podrán movilizar desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Así las cosas, la Secretaría de Movilidad recordó que durante la jornada no podrán circular por la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en 5 y 7.

La medida cubre todos los municipios del Valle de Aburrá | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción se aplicará a aquellas que comiencen con los mismos dígitos: 5 y 7. Mientras que, para los vehículos de transporte individual tipo taxi, la movilidad estará restringida para aquellos que finalicen en 0.

Para quien incumpla esta medida de pico y placa deberá pagar una multa de $711.750, además de que su vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a patio, lo que generaría costos adicionales.