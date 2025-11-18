Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Medellín este miércoles 19 de noviembre: así aplicará la medida

La restricción regirá entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Redacción Vehículos
19 de noviembre de 2025, 2:06 a. m.
La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares y motocicletas. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El Distrito de Medellín recordó que este miércoles 19 de noviembre aplicará la rotación del pico y placa establecida en el Decreto 0667 de 2025, mediante el cual se reglamenta la medida para el segundo semestre del año.

La norma, vigente desde el 4 de agosto de 2025, determina los dígitos que deben acatar la restricción según el tipo de vehículo. La restricción opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Contexto: Los carros más baratos del Salón del Automóvil: puede comprar un eléctrico desde los 42 millones

Para esta jornada, la medida aplica para carros particulares cuyo último número de placa sea 1 y 8, y para motos de dos y cuatro tiempos cuyo primer dígito sea 1 y 8.

Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El decreto contempla algunas excepciones viales como:

Entre las vías exentas se encuentran los corredores de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, el corredor de Las Palmas y la vía a Occidente.

También permanecen exceptuados los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. La administración distrital precisó que la medida aplica de igual manera en todas las vías de los barrios de Medellín.

No obstante, aclaró que los tramos de la Avenida Regional y la Autopista Sur que están bajo jurisdicción de los municipios de Bello e Itagüí no se encuentran exentos, debido a decisiones autónomas de sus respectivas administraciones.

